- Esprit ferme toutes ses succursales en Allemagne

Le conglomérat de mode Esprit prévoit de fermer tous ses 56 magasins allemands d'ici la fin de l'année, laissant environ 1 300 employés sans emploi, selon l'agence de presse allemande. Les droits de la marque en Europe seront vendus au financier britannique Alteri.

Esprit a refusé de commenter le prix d'achat. Les entreprises seront liquidées et les produits des magasins vendus. Le financier ne reprendra pas les activités opérationnelles, y compris les magasins ou les employés. Par conséquent, les emplois dans les magasins et le siège de Ratingen seront perdus. Le comité des créanciers des sept entreprises allemandes Esprit en faillite a signé une notice correspondante, a annoncé la société.

Esprit devrait avoir un avenir en tant que marque

Esprit devrait continuer à exister en tant que marque à court terme. Les produits portant la marque continueront d'être fabriqués et vendus en Allemagne - la forme que cela prendra n'est pas encore connue. Alteri, par exemple, possède la société de mode CBR Fashion avec les marques Street One et Cecil.

En mai, Esprit Europe GmbH et six autres sociétés du groupe ont déposé une demande d'insolvabilité en autoadministration. Les procédures ont été ouvertes le 1er août par le tribunal de grande instance de Düsseldorf. Esprit Europe GmbH est la société mère d'Esprit en Allemagne, en France, en Belgique, en Autriche, dans les pays scandinaves, en Pologne et au Royaume-Uni. L'achat et la distribution sont organisés dans différentes sociétés européennes filiale et petite-fille.

Les activités à l'étranger ne sont pas affectées

Esprit opère dans environ 40 pays dans le monde. Les activités en dehors de l'Europe ne sont pas affectées par la faillite. La société mère d'Esprit, Esprit Holding, est basée à Hong Kong. Cependant, l'Allemagne est le marché le plus important du conglomérat.

En 2020, le conglomérat de mode avait déjà déposé une demande de procédure de protection pour plusieurs entreprises allemandes. À cette époque, environ 50 magasins allemands ont été fermés et environ 1 100 emplois ont été supprimés.

La vente des droits de la marque Esprit en Allemagne à Alteri met fin à leurs activités opérationnelles dans le pays. Cependant, Esprit en tant que marque devrait continuer en Allemagne, la production et la vente de produits devant encore être déterminées.

