- Esprit ferme toutes ses succursales en Allemagne

Le conglomérat de mode Esprit prévoit de fermer tous ses 56 magasins allemands d'ici la fin de l'année, laissant environ 1300 employés sans emploi, selon l'agence de presse allemande. Les droits de la marque du commerce européen seront vendus à l'investisseur financier britannique Alteri, bien que Esprit ait refusé de divulguer le prix d'achat. Les entreprises seront liquidées et les produits vendus en magasin. Alteri ne reprendra pas les activités opérationnelles, notamment les magasins ou les employés. Le comité des créanciers des sept entreprises allemandes Esprit en faillite a approuvé cette décision, a annoncé la société.

Esprit continuera d'exister en tant que marque à court terme, a-t-il été déclaré. Les produits portant la marque continueront d'être fabriqués et vendus en Allemagne, bien que la forme exacte ne soit pas encore déterminée. Alteri, par exemple, possède la société de mode CBR Fashion, qui comprend les marques Street One et Cecil.

Esprit Europe GmbH et six autres sociétés du groupe ont déposé un dossier de faillite en mai sous administration propre. Les procédures ont été ouvertes le 1er août par le tribunal régional de Düsseldorf. Esprit Europe GmbH sert de société mère pour Esprit en Allemagne, en France, en Belgique, en Autriche, dans les pays scandinaves, en Pologne et au Royaume-Uni. L'achat et la distribution sont organisés par diverses filiales et sous-filiales européennes.

Les opérations en dehors de l'Europe ne sont pas affectées

Esprit est actif dans environ 40 pays dans le monde. La faillite n'affecte pas les opérations en dehors de l'Europe. La société mère d'Esprit, Esprit Holding, est basée à Hong Kong. Cependant, l'Allemagne est le marché le plus important de la société.

En 2020, le conglomérat de mode Esprit avait déjà déposé une demande de procédure de protection pour plusieurs entreprises allemandes, entraînant la fermeture d'environ 50 magasins et la perte d'environ 1100 emplois.

