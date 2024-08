Esprit ferme - toutes les succursales en Allemagne ferment

Le conglomérat de mode Esprit disparaît du paysage allemand. Tous les magasins en Allemagne seront fermés d'ici la fin de l'année, laissant 1300 employés sans emploi.

Le conglomérat de mode Esprit fermera tous ses 56 magasins en Allemagne d'ici la fin de l'année, laissant environ 1300 employés sans emploi. Les droits de la marque pour l'entreprise européenne en faillite seront vendus au financier britannique Alteri.

En août dernier, le tribunal de grande instance de Düsseldorf a ouvert une procédure de faillite en auto-administration pour la Esprit Europe GmbH basée à Ratingen et six autres sociétés allemandes du groupe de mode. Des négociations sont en cours avec les délégués du personnel pour élaborer des plans sociaux et des indemnités d'intérêt, et le paiement des salaires est garanti jusqu'à ce que les licenciements liés à la faillite entrent en vigueur, a annoncé l'entreprise. En mai, Esprit a déposé une demande de faillite pour son activité européenne en raison de son incapacité à payer et de son surendettement.

Esprit est actif dans environ 40 pays dans le monde et a son siège à Ratingen et à Hong Kong. L'Allemagne est le marché le plus important pour le groupe. Le conglomérat de mode avait déjà déposé une demande de procédure de protection pour plusieurs entreprises allemandes en 2020, entraînant la fermeture d'environ 50 magasins en Allemagne et la suppression d'environ 1100 emplois.

La fermeture des magasins Esprit en Allemagne aura probablement un impact sur l'esprit des amateurs de mode qui fréquentaient les magasins. Malgré la situation financière difficile, Esprit continue de négocier avec les délégués du personnel et de garantir le paiement des salaires jusqu'aux licenciements liés à la faillite.

