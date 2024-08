- Espionnage dans la recherche - haut niveau de risque

Les institutions de recherche hessoises restent dans le viseur des services de renseignement étrangers, selon l'évaluation du gouvernement de l'État. "La menace persiste à un niveau constamment élevé", a déclaré le ministère de l'Intérieur à Wiesbaden en réponse à une petite demande de la fraction de l'AfD. En tant que lieu de science et de recherche, la Hesse joue un rôle spécial, faisant de l'espionnage un risque constamment élevé.

Espionnage pour booster l'innovation

Et quels sont les domaines de recherche particulièrement attrayants pour les espions ? L'Office hessois de la protection de la Constitution partage l'évaluation de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution concernant les domaines particulièrement menacés. Ce sont des domaines qui sont particulièrement intéressants pour renforcer le pouvoir innovant d'autres États. Parmi eux figurent, entre autres, l'efficacité énergétique et l'électromobilité, les technologies de l'information et des communications, l'automatisation et la robotique, les installations électriques ou la biomédecine.

La science sous-estime la menace d'espionnage

L'Office fédéral souligne régulièrement la menace d'espionnage dans la science et la recherche par les services de renseignement étrangers. "Ils utilisent diverses méthodes pour obtenir des connaissances et des informations", indique une feuille d'information de 2022. Ils essaient également d'obtenir des résultats de recherche par le biais d'étudiants et de chercheurs invités. De plus, les institutions de recherche pourraient devenir des cibles d'attaques informatiques étatiques pour obtenir des données de recherche sensibles.

Le principal objectif de l'espionnage scientifique est d'obtenir des informations pour obtenir un avantage en connaissances ou pour combler les lacunes de connaissances. "Les acteurs étatiques disposent de ressources personnelles et financières importantes et agissent de manière délibérée, habile et à long terme", déclare l'Office fédéral. En revanche, il y a un paysage scientifique dans lequel la menace d'espionnage n'est parfois pas suffisamment prise en compte.

Compte tenu de la menace de niveau élevé, le gouvernement de Hesse doit collaborer étroitement avec l'Office de l'État pour la protection de la Constitution.

La préoccupation concernant l'espionnage scientifique ne se limite pas à la Hesse ; divers offices fédéraux ont émis des avertissements similaires, mettant en évidence la nécessité pour toutes les institutions de recherche de renforcer leurs mesures de sécurité.

