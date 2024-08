Énergie nucléaire et armes - Espionnage, bombes, science - La Russie célèbre l'énergie nucléaire

Le palais de verre massif avec les grandes lettres Atom est la dernière attraction du parc de loisirs et d'exposition VDNKh de Moscou. La Russie célèbre actuellement le 85e "anniversaire" de l'endroit avec ses pavillons dans le style du classicisme soviétique. VDNKh signifie Exposition des réalisations de l'économie nationale, présentant de grandes expositions sur l'exploration de l'espace et des temples architecturaux rappelant d'anciennes républiques soviétiques telles que l'Ouzbékistan et l'Ukraine. La dernière attraction, however, est le pavillon Atom avec sept étages, dont quatre sont souterrains, où la Russie célèbre son amour pour l'atome et l'énergie nucléaire en tant que grande réalisation scientifique de l'humanité.

C'est un voyage dans le temps depuis les débuts de l'espionnage atomique et de l'extraction d'uranium, y compris en RDA, jusqu'à la construction et l'essai des premières bombes, les catastrophes comme la catastrophe de Tchernobyl en 1986, jusqu'à aujourd'hui et à l'avenir. Les visiteurs voient comment les scientifiques nucléaires utilisent aujourd'hui les technologies pour faire durer les aliments, rendre l'eau de mer utilisable et faire progresser la médecine. L'exposition de propagande multifacette de Rosatom Atomholding présente également le nouveau brise-glace nucléaire "Leader", qui navigue facilement à travers l'Arctique en vidéo, visant à faire du passage du Nord-Est l'une des routes maritimes les plus utilisées.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, lors d'une visite avec le leader du Kremlin Vladimir Poutine en juillet, a parlé d'une "grande démonstration du rôle des technologies nucléaires" dans les progrès scientifiques et la sécurité énergétique pour l'humanité. "Je suis sûr que l'exposition inspirera de nombreux jeunes à s'intéresser au domaine de l'énergie et de la technologie nucléaires - pour le bien des générations futures et de notre planète", a-t-il écrit dans le livre d'or. La Russie, a souligné Modi, est un partenaire clé dans l'utilisation de l'énergie nucléaire en Inde.

Le matériau pour les bombes atomiques soviétiques provenait de la RDA

L'invité indien voit également une grande "valeur de divertissement" dans le pavillon, qui commence profondément sous terre avec des halls semblables à des bunkers dans une lumière tamisée. Il y a une station de chargement allemande reconstruite avec des barils d'uranium. Cela nous rappelle la société minière Wismut - mais pas les lourdes conséquences pour la santé des mineurs et l'environnement en RDA. Wismut était autrefois l'opération étrangère la plus importante de l'Union soviétique pour l'extraction d'uranium - pour la construction de bombes atomiques.

Le hall est destiné à être une sorte d'hommage au rôle de la RDA en tant que fournisseur de matériau fissile pendant la guerre froide. "Des dizaines de milliers de personnes étaient impliquées dans le travail, extrayant environ 100 tonnes d'uranium par an !" dit une pancarte. Ainsi, la bombe atomique a pu être créée en un temps record.

Sinon, les premiers halls dans les sous-sols les plus profonds du musée sont consacrés aux débuts. Une salle aménagée comme un laboratoire pour évaluer les photographies d'espionnage raconte l'histoire des grands agents soviétiques qui ont recueilli des informations à l'Ouest - y compris des Allemands. Klaus Fuchs, un physicien allemand et communiste qui a travaillé sur le projet atomique aux États-Unis et a remis des documents aux agents soviétiques, est immortalisé ici.

Essais de la bombe atomique en spectacle pour les visiteurs

Des reconstructions de salons montrent comment les gens vivaient aux États-Unis et en Union soviétique pendant la guerre froide. Une zone est consacrée au premier essai nucléaire soviétique au Kazakhstan - il y a 75 ans le 29 août 1949, à environ 170 kilomètres de la ville de Sémipalatinsk. À travers une fente dans le béton, les visiteurs regardent sur un paysage de steppe d'où une immense colonne de champignon atomique s'élève dans le ciel après l'explosion.

Un soin détaillé est également apporté au physicien nucléaire Andrei Sakharov, qui, comme le physicien américain Robert Oppenheimer, a mis en garde contre les dangers des armes nucléaires. Dans un petit cinéma, une interview de Sakharov passe, qui est passé de l'un des inventeurs de la bombe à hydrogène soviétique à l'un des principaux défenseurs des droits de l'homme du pays. Au centre d'une salle, un modèle de la Tsar Bomba, une bombe à hydrogène d'une puissance explosive sans précédent à l'époque, est également suspendu.

Cependant, la deuxième plus grande puissance nucléaire du monde se souvient également de nombreux traités de désarmement nucléaire, maintenant de l'histoire, dans l'un de ses halls. Le chef du Kremlin Poutine, dans son conflit avec l'Ouest sur la guerre en Ukraine, souligne régulièrement la capacité de Moscou en matière d'armes de destruction massive dans un ton menaçant. En même temps, il met en garde contre une nouvelle course aux armements et appelle à de nouveaux traités de sécurité internationaux. Cependant, des pourparlers avec les États-Unis à ce sujet ne sont pas à l'horizon.

Publicité pour l'énergie nucléaire

Alors que la fierté des armes est évidente en

Le pavillon atomique, construit en six ans, reflète l'avenir prometteur de la Russie, selon Alexander Novak, vice-Premier ministre chargé des questions énergétiques. Alexei Likhachov, PDG de Rosatom, se doit presque officiellement de présenter le "meilleur musée technique de la planète", qui devrait accueillir plusieurs millions de visiteurs dès la première année. Pour les écoles, il y a des laboratoires, une bibliothèque, des compétitions scientifiques et des stages. Et le pavillon comprend des salles de conférence pour les conférences scientifiques, un cinéma ultra-moderne où se déroule actuellement un festival de films scientifiques, et un grand restaurant sur le toit avec une terrasse offrant une vue sur une partie de l'immense complexe VDNKh.

Le gouvernement russe met en valeur divers aspects de l'énergie nucléaire, notamment son utilisation dans la production d'énergie et dans l'exploration spatiale de NASA, au sein du pavillon Atom. Toutefois, l'exposition met également en avant le rôle de l'Union soviétique dans l'exploitation de l'uranium, en particulier en Allemagne de l'Est, en tant que source cruciale pour les bombes atomiques pendant la guerre froide.

Malgré la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, le pavillon russe affiche également une fierté dans ses capacités en matière d'armes nucléaires, avec des modèles de fusées et un sous-marin atomique à visiter. Cette contradiction entre l'énergie nucléaire pour la paix et les armes de destruction massive suggère une relation complexe avec la technologie nucléaire en Russie.

Lire aussi: