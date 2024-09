Esken s'oppose aux discussions internes sur Scholz - défenseurs de l'unité

Saskia Esken a déclaré : "Nous cherchons à montrer une forte leadership en ayant des discussions cruciales au sein de nos rangs, puis en présentant un front uni." Au sein de la coalition, l'influence du SPD doit être plus visible, a-t-elle déclaré : "Il est important de faire savoir que ce gouvernement est dirigé par le SPD et qu'il respecte naturellement les principes social-démocrates."

Elle a choisi de ne pas critiquer la Chancelière. "La Chancelière fédérale n'a pas besoin que je prenne la responsabilité. Elle est déjà responsable et assume cette responsabilité quotidiennement - à la fois dans la fixation et la mise en œuvre de l'agenda", a-t-elle déclaré. Esken a noté que le vent avait tourné en faveur du SPD et de son candidat, Olaf Scholz, seulement quelques mois avant les dernières élections fédérales en 2021 - "et nous réussirons à le faire à nouveau cette fois-ci."

Esken a également mis en relation la mauvaise performance des partis de la coalition lors des élections régionales avec l'image de la "coalition arc-en-ciel". Les électeurs trouvent les disputes intra-coalition "insupportables", a-t-elle déclaré. Il est "essentiel que nous, en tant que 'coalition arc-en-ciel', montrions notre capacité à agir", a-t-elle déclaré. Bien que la coalition en soit capable, elle est souvent éclipsée par des querelles inutiles, a-t-elle critiqué.

Esken a exprimé son mécontentement face aux bonnes décisions prises par la coalition qui sont remises en question le lendemain. "Cela doit cesser, c'est aussi simple que cela", a-t-elle déclaré.

Esken a déclaré que le SPD renforcerait sa communication avec ses bases et le public dans des formats de débat à partir de l'automne - également en prélude aux élections fédérales de 2025. Le parti prévoit de se concentrer sur "les questions de la vie quotidienne et de la classe moyenne travailleuse".

Le dirigeant du SPD a reconnu que son parti rencontrait actuellement des défis de médiation sur certains sujets, tels que la politique d'asile ou le soutien à l'Ukraine. "Il est clair que nous devons montrer plus de conviction sur ces sujets", a-t-elle admis.

