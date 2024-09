Esken s'intéresse à la connaissance de Solingen.

À la suite de l'attaque islamiste controversée de Solingen, la dirigeante du SPD Saskia Esken a été critiquée pour avoir déclaré qu'il n'y avait pas grand-chose à en apprendre. Elle a désormais adopté un ton plus introspectif.

La présidente du SPD Saskia Esken a fait machine arrière quant à sa déclaration selon laquelle peu de choses pouvaient être tirées de l'attaque islamiste de Solingen. "C'était clairement une déclaration peu judicieuse et inappropriée", a-t-elle déclaré à Welt TV.

"De cette attaque et de celles qui ont eu lieu auparavant, ainsi que de celles qui pourraient être en cours de planification, nous devons reconnaître que nous devons prendre au sérieux la lutte contre l'islamisme et la menace terroriste islamiste plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent", a déclaré la présidente du SPD. Elle a fait référence au plan d'action du gouvernement et a annoncé son intention de consulter l'opposition des CDU/CSU, ainsi que les États fédéraux.

Sur le show "Caren Miosga" de l'ARD après l'attaque, qui a fait trois morts, elle avait commenté : "Il n'y a pas grand-chose à apprendre de cette attaque, car le suspect semblait inconnu de la police et n'était donc pas surveillé." Sa déclaration a suscité de vives critiques.

La présidente du SPD reconnaît maintenant la nécessité de prendre l'islamisme plus au sérieux, en reconnaissant qu'il y a des leçons à tirer des attaques liées à l'islamisme, comme celle de Solingen.

