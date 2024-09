- Esken révise l'affirmation:

La dirigeante du SPD, Saskia Esken, a retiré ses commentaires sur un talk-show suggérant qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner de l'attaque présumée motivée par l'islamisme à Solingen. Elle a admis plus tard à la chaîne de télévision Welt, "Ce n'était pas une chose judicieuse ou correcte à dire." Elle a souligné qu'il fallait tirer des leçons de cette attaque et d'autres, certaines étant peut-être des complots en cours, "que nous devons lutter plus vigoureusement contre l'islamisme et la menace potentielle du terrorisme islamiste que nous l'avons fait jusqu'à présent."

Au sujet de cette question, la dirigeante du SPD a mentionné le plan d'action du gouvernement. Elle souhaite maintenant organiser des discussions avec l'opposition, en particulier la CDU/CSU, et les États.

Sur le show ARD "Caren Miosga", elle avait initialement commenté après l'incident tragique ayant entraîné trois morts. Elle avait alors exprimé son point de vue en déclarant : "Je ne crois pas qu'on puisse apprendre grand-chose de cette attaque, car le responsable n'était pas dans le collimateur de la police et, par conséquent, n'était pas surveillé." En même temps, elle avait soutenu une réglementation plus stricte d'Internet, en faisant référence à l'importance de la communication publique en ligne. Cette déclaration a suscité une vague de critiques.

