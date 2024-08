- Esken et Nouripour ne rejettent pas la possibilité d'une alliance avec BSW.

La présidente du SPD, Saskia Esken, et la cheffe des Verts, Omid Nouripour, n'ont pas écarté l'idée de collaborer avec l'Alliance pour le progrès et la justice (BSW) de Sahra Wagenknecht au niveau régional. Outre le travail avec l'AfD, les décisions de coalition reviennent principalement aux associations locales, a déclaré Esken lors d'un entretien "ZDF Berlin Direct Summer". "Elles n'ont pas besoin de notre avis, elles prendront une décision après les élections en fonction des circonstances." Des élections pour de nouveaux parlements régionaux auront lieu en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg en septembre.

Nouripour a exprimé une opinion similaire lors d'une réunion de l'ARD, où il a répondu aux questions des réseaux sociaux. "Les locaux prendront une décision sur leur coalition, y compris toute coopération avec le parti de Frau Wagenknecht." Cependant, il a souligné les différences notables entre les Verts et le BSW. "Et le fait que Frau Wagenknecht ait fait d'une question internationale comme l'Ukraine une condition pour une coalition dans un parlement régional révèle l'absurdité de la situation." Il a écarté l'idée que les Verts ne seraient pas représentés dans l'un des trois parlements régionaux.

Esken a salué la coalition du "feu tricolore" du SPD, des Verts et du FDP comme une "administration puissante". Elle a reconnu "Nous dirigeons maintenant un gouvernement, une véritable administration extraordinaire et complexe". Elle n'a laissé aucun doute sur la réélection d'Olaf Scholz. "Olaf Scholz est notre chancelier, et il sera également notre candidat à la chancellerie."

Nouripour n'a pas pris position sur cette question, mais a défendu la possibilité d'un candidat à la chancellerie des Verts et n'a pas confirmé Robert Habeck comme candidat probable. Il a loué à la fois Habeck et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. "D'autres partis accueilleraient volontiers quelqu'un comme Robert Habeck. Mais nous l'avons. C'est un grand avantage." Lors d'un entretien estival de l'ARD, il a déclaré à propos des élections fédérales prévues pour l'année prochaine : "Tout est encore possible."

Le parti des Verts, dirigé par Omid Nouripour, n'a pas exclu une collaboration potentielle avec le groupe des Verts au niveau régional. Il est important de noter que le groupe des Verts fait référence à une faction au sein du Parlement allemand connue sous le nom de 'Die Grünen - Die Grüne Gruppe', qui n'est pas mentionnée dans le texte fourni mais est souvent associée au parti des Verts dans son ensemble.

Malgré leur openness à la coopération régionale, à la fois la présidente du SPD, Saskia Esken, et la cheffe des Verts, Omid Nouripour, ont mis en évidence les différences significatives entre les Verts et le groupe des Verts, en soulignant le besoin pour chaque association locale de prendre ses propres décisions de coalition.

