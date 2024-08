- Erzgebirge Aue fête sa deuxième victoire de saison à Osnabrück

Erzgebirge Aue a également remporté leur deuxième match de championnat, battant VfL Osnabrück 2:0 (0:0) à l'extérieur. Devant 14 000 spectateurs au Stadion an der Bremer Brücke, le nouveau joueur de Aue, Mika Clausen (57'), et Boris Tashchy (87') ont marqué les buts.

Aue a pris l'avantage dès la 8e minute lorsque le corner de Marcel Stefaniak a trouvé Marcel Bär, qui a heurté la barre transversale. Les deux équipes ont eu plusieurs actions offensives dangereuses, mais les gardiens ont réussi à les neutraliser. Boris Tashchy a eu un tir en temps additionnel, mais il est resté 0:0 à la mi-temps.

Aue a commencé la deuxième mi-temps comme la première, avec la passe de Mirnes Pepic qui a trouvé Bär, qui a ensuite envoyé le ballon à Mika Clausen (57'). Le nouveau joueur a également marqué de la tête pour son premier but avec Aue, menant 1:0. Dix minutes plus tard, Clausen a eu une autre occasion dangereuse, mais cette fois-ci il a heurté le poteau. Osnabrück, l'équipe reléguée, manquait d'idées, et Boris Tashchy a marqué le 2:0 à la 87e minute avec un tir de douze mètres.

