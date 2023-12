Erling Haaland réalise un triplé record et Manchester City bat Manchester United 6-3

Le phénomène norvégien est entré encore plus dans l'histoire dimanche en devenant le premier joueur à inscrire un triplé lors de trois matches consécutifs à domicile en Premier League anglaise. Son équipe a battu son rival Manchester United 6 à 3 et reste deuxième du championnat.

Après avoir attendu 52 ans pour qu'un joueur réalise un triplé dans le derby de Manchester, City n'a eu à attendre que six minutes pour en réaliser un autre, le héros local Phil Foden ayant complété le sien à la 72e minute, avant que United ne rétablisse un peu de respect sur le score grâce à deux buts en fin de match.

Haaland, qui a quitté le Borussia Dortmund pour City cet été, a marqué 17 buts en 10 matches, ce qui fait de lui le buteur le plus létal d'Europe, et il a été brillant contre United, marquant non seulement trois buts mais en créant également deux.

City a ouvert le score à la huitième minute par Foden, qui a repris un centre de Bernardo Silva. Haaland n'a pas tardé à inscrire son nom au tableau d'affichage, d'abord de la tête sur un corner, puis en reprenant une passe parfaite de Kevin de Bruyne.

Le Norvégien s'est ensuite transformé en passeur, offrant à Foden une occasion facile de porter le score à 4-0 avant la pause.

Anthony et Anthony Martial ont marqué pour United, portant le score à 4-1, puis 6-2 et 6-3, dans ce qui a été une journée misérable pour l'équipe d'Erik ten Hag après un récent regain de forme.

City reste à un point d'Arsenal, mais avec Haaland dans une telle forme, l'équipe de Pep Guardiola reste favorite pour conserver son titre de champion, qui serait le cinquième en six ans.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com