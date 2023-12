Erling Haaland, la "dernière pièce du puzzle" pour que Manchester City remporte la Ligue des champions ?

Jouer dans la plus grande compétition européenne de football est censé être difficile. Pour Haaland, c'est loin d'être le cas.

En septembre 2019, alors âgé de 19 ans, la sensation norvégienne a inscrit un triplé pour Salzbourg lors de ses débuts en Ligue des champions. Mais il ne s'agit pas d'un triplé ordinaire.

Le premier but de Haaland a été inscrit après seulement deux minutes, et il a complété le triplé avant même que l'arbitre n'ait sifflé la mi-temps.

Après avoir signé au Borussia Dortmund en janvier 2020, Haaland n'a montré aucun signe de ralentissement et a commencé à battre de nombreux records en Ligue des champions.

Aucun joueur dans l'histoire de la compétition n'a atteint 10 buts en moins de matches que Haaland ; il est devenu le premier joueur à marquer plusieurs buts lors de quatre matches consécutifs ; et le Norvégien est le plus jeune joueur à atteindre 20 buts.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Raul et Zlatin Ibrahimovic ne sont que quelques-uns des grands attaquants de tous les temps à avoir disputé la Ligue des champions. Pourtant, Haaland les a tous éclipsés à leurs débuts.

Depuis ses débuts en Ligue des champions, seuls Benzema et Robert Lewandowski ont marqué plus de buts que Haaland.

LIRE : L'histoire d'Erling Haaland, l'humble superstar du football

Il n'y a pas qu'en Ligue des champions que Haaland a battu des records. Il a inscrit un triplé pour ses débuts avec Dortmund en Bundesliga et est devenu le plus jeune joueur à atteindre 50 buts en première division allemande.

L'ancien gardien de but de Tottenham Hotspur, Erik Thorstvedt, qui a été le premier Norvégien à jouer en Premier League, estime que ces remarquables exploits ne sont pas surprenants.

"C'est un monstre physique", a déclaré Thorstvedt à Don Riddell de CNN. "Il peut courir très vite, il est brutal physiquement, il peut repousser les gens, mais il doit apprendre à connaître les schémas de fonctionnement de Man City.

"Il est très motivé, très ambitieux. Il a ses propres entraîneurs qui travaillent sur son physique [...]. Je pense que ces attaquants sont d'un genre particulier, ils ne veulent que des buts et je pense qu'il veut gagner le Soulier d'Or et je pense qu'il veut gagner le Ballon d'Or un jour".

Maintenant que le transfert de Haaland à Manchester City est confirmé, mettant fin à l'une des sagas de transfert les plus disputées de l'histoire récente, il est facile d'imaginer les managers et les défenseurs adverses perdre le sommeil à l'idée de l'affronter.

Après tout, City est une équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts en Premier League cette saison (89 avec Liverpool) sans avoir d'attaquant attitré.

Parfois, notamment lors du match nul 2-2 contre Liverpool à l'Etihad, les observateurs ont déploré l'absence d'un véritable "numéro 9" à City pour concrétiser les nombreuses occasions créées par l'équipe de Pep Guardiola.

S'il s'agit peut-être d'une simplification excessive de certains des problèmes de City en attaque, il y a certainement des occasions où un joueur doté des compétences de Haaland aurait été utile devant le but.

Mais jouer pour Guardiola peut être notoirement compliqué. L'Espagnol est connu pour être l'un des plus grands esprits tactiques de l'histoire, et certains joueurs - comme Jack Grealish cette saison - ont du mal à s'imprégner de la philosophie et du style de Guardiola.

Si Haaland possède sans aucun doute les qualités physiques pour s'épanouir en Premier League, Thorstvedt estime que l'adaptation au style de Guardiola pourrait s'avérer plus délicate.

"Il va apporter des buts, bien sûr, beaucoup de buts, mais il doit aussi s'imprégner de la façon de penser de Pep, de la façon dont Man City joue", explique-t-il. "Il y a d'autres joueurs dans cette équipe qui sont meilleurs en termes d'habileté, de contrôle rapproché, de rotation lorsque les joueurs se déplacent sur le terrain.

"Il [Haaland] peut le faire, mais pas aussi bien que les autres. "On peut aussi se demander jusqu'à quel point Man City peut s'améliorer. Je veux dire par là qu'ils peuvent vraiment obtenir autant de points supplémentaires en Premier League ? Peut-il vraiment marquer autant de buts ?

"Mais je pense qu'il y a encore des marges à gagner et évidemment la grande chose est la Ligue des Champions, s'ils la gagnent la saison prochaine avec Erling dans l'équipe, évidemment tout le monde va le désigner comme la dernière pièce du puzzle. Finalement, ils l'ont eu et ils ont remporté le trophée".

Alors que Thorstvedt affirme que Haaland "a vraiment hâte" de travailler sous les ordres du "génie du football" Guardiola, son coéquipier à Dortmund, Marco Reus, a vu de ses propres yeux depuis plus de deux ans l'incroyable potentiel que le joueur de 21 ans apportera à Manchester City.

L'équipe de Guardiola s'est une nouvelle fois effondrée de manière spectaculaire en Ligue des champions cette saison, encaissant deux buts en deux minutes à la fin des 90 minutes, puis au début de la prolongation, lors de son élimination par le Real Madrid.

Il y a eu des occasions pour City en fin de match de cette demi-finale qu'il est difficile d'imaginer ratées par Haaland et Reus décrit l'ensemble des compétences de l'attaquant comme étant exactement ce dont l'équipe de Guardiola avait besoin à ce moment-là, lorsque les choses ont commencé à s'effondrer.

"De l'énergie. Beaucoup d'énergie", a déclaré Reus à Darren Lewis, de CNN, à propos des qualités de Haaland. "Beaucoup de choses positives, de la confiance. Quand on est jeune, on est insouciant, on ne se fait pas trop de soucis. Quand il est arrivé, nous avons vu son énergie, qui a augmenté.

"Bien sûr, il a aussi acquis un peu plus d'expérience avec le temps, car il a joué beaucoup de matches. Il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Il est encore incroyablement jeune. Il a un potentiel incroyable devant lui".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com