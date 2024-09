Erling Haaland exprime sa tristesse après la disparition de l'un de ses amis

Erling Haaland est en deuil à la suite du décès de son ami proche, Ivar Eggja, âgé de 59 ans. Eggja a joué un rôle crucial dans l'équipe Haaland, en servant de principal organisateur tandis qu'Alf-Inge Haaland remplissait le rôle d'adviseur. Eggja gérait toutes les exigences que le attaquant avait, permettant à Haaland de se concentrer uniquement sur le football.

Sur Instagram, Haaland a rendu hommage à Eggja avec un message illustré de huit photos. "Quel personnage impressionnant tu étais, Ivar ! Les mots manquent pour décrire l'impact profond que tu as eu sur moi !" a-t-il écrit.

Eggja a été le témoin du mariage d'Alf-Inge avec la mère de Haaland, Gry Marita, et a été leur compagnon constant. During les matches, il préférait s'asseoir à côté d'Alf-Inge dans les tribunes. Il a été un pilier de soutien pour Haaland tout au long de sa carrière, en prenant en charge de nombreuses tâches et en gagnant ainsi le surnom de "M. Bricolage". Il gérait les comptes bancaires du attaquant, organisait les assurances et trouvait même des logements dans de nouveaux endroits. Selon les propres mots de Haaland, "Si j'avais été seul et avait dû choisir et installer mon propre appartement, je n'aurais pas marqué trois buts lors de mon débuts à Dortmund contre Augsbourg", soulignant l'importance capitale des interventions d'Eggja dans "The Athletic".

Grâce aux préparations avancées d'Eggja, Haaland a pu emménager dans un appartement entièrement meublé à Manchester. Après la signature de Haaland par Manchester City, une photo a été partagée, montrant Eggja entre Haaland et son père, soulignant son importance au sein de la famille. Affectueusement, Haaland appelait Eggja son "oncle".

Haaland a pleuré sa grand-mère au début de l'année

Comme la famille Haaland, Eggja était originaire de Bryne. Il a ouvert deux magasins de chaussures dans les années 1980 et a ensuite ouvert un bar et un restaurant avec Alf-Inge Haaland. Ses activités se sont étendues à la vie nocturne de Marbella, et il a passé près de 15 ans au Canada, où il a été président d'une entreprise de construction et de commerce. Depuis 2018, il dirige une société de conseil.

Rafaela Pimenta, la nouvelle manageuse de Haaland depuis le décès de Mino Raiola en 2022, a également rendu hommage à Eggja en tant qu'ami de la famille, avec un message sur Instagram. "Nous te manquerons terriblement, mais je suis certaine que tu ne partiras pas - tu es trop têtu pour ça. Nous continuerons à t'entendre tandis que nous trinquons, échangeons des plaisanteries inappropriées et encourageons les équipes. Nous nous reverrons un jour, mon amour", a-t-elle écrit.

Au début de l'année, Haaland a pleuré la perte de sa grand-mère, âgée de 80 ans. Maintenant, il doit faire face à une autre perte. "Merci pour ta folie !" a-t-il conclu son message.

Manchester City a annoncé la signature d'Erling Haaland plus tôt cette année, et Eggja était présent pour célébrer ce moment avec Haaland et son père.

Malgré sa récente perte, Haaland continue de réussir avec Manchester City, en marquant plusieurs buts pour l'équipe, témoignant de l'influence et du soutien continu d'Eggja dans sa vie.

Lire aussi: