Erling Haaland est en passe de battre les records de la Premier League

Le joueur de 22 ans semble établir un nouveau record de buts à chaque fois qu'il entre sur le terrain et le derby de Manchester de dimanche n'a pas fait exception à la règle.

Grâce à ses trois buts lors de la victoire 6-3 de Manchester City sur Manchester United, Haaland compte désormais 14 buts en Premier League après seulement huit matches cette saison, soit sept de plus que Harry Kane, qui occupe la deuxième place du classement des buteurs du championnat.

L'attaquant norvégien est également - et de loin - le joueur le plus rapide à réaliser trois triplés en Premier League, annihilant le record de Michael Owen, qui était de 48 matches.

À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo a inscrit trois triplés au cours de sa carrière en Premier League.

Avec ses triplés contre Crystal Palace, Nottingham Forest et maintenant United, Haaland est le premier joueur à inscrire un triplé lors de trois matches consécutifs à domicile en Premier League, ce qui dissipe les craintes qu'il ait eu du mal à s'adapter à l'équipe de City de Pep Guardiola après son transfert du Borussia Dortmund l'été dernier.

Il semble sur le point de battre le record de l'attaquant de Liverpool Mohammed Salah, qui est de 32 buts en 38 matches de Premier League. À son rythme actuel, il est également en passe de battre le record de Dixie Dean, vieux de 95 ans, qui est de 60 buts en première division anglaise en 39 matches.

Contre United, outre ses trois buts, Haaland a également délivré deux passes décisives pour Phil Foden, auteur lui aussi d'un triplé.

Après avoir marqué son premier but de la tête sur un corner, Haaland a ajouté un deuxième but sur une passe millimétrée de De Bruyne et a conclu son triplé en seconde période en convertissant un centre de Sergio Gómez, preuve supplémentaire de la rapidité avec laquelle le Norvégien s'est intégré dans le système de Guardiola.

"La qualité que nous avons à ses côtés l'aide à marquer, mais ce qu'il fait, je ne le lui ai pas appris", a déclaré Guardiola lorsqu'on l'a interrogé sur le nombre de buts marqués par Haaland.

"Il a un instinct incroyable. Cela vient de son père et de sa mère, il est né avec ça".

Le père de Haaland, Alf-Inge, a joué pour City entre 2000 et 2003, tandis que sa mère, Gry Marita Braut, a été championne norvégienne d'heptathlon.

Bien qu'il soit actuellement deuxième derrière Arsenal, City, qui a remporté quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières années, semble presque inarrêtable cette saison, surtout avec les prouesses de Haaland en tant que buteur.

Ayant déjà marqué 29 buts cette saison, soit une moyenne de près de quatre par match, City reste invaincu et est en passe de battre le record de 106 buts en une saison, établi par l'équipe en 2017/18.

"Il y a quelques points que nous devons améliorer - dans le processus, nous perdons des ballons faciles et nous devons améliorer cela", a déclaré Guardiola.

"Il y a des choses simples que nous ne faisons pas bien. Mais six buts contre United, qui revenait d'une série de quatre victoires en championnat, y compris contre Arsenal et Liverpool, c'est vraiment bien".

L'éclat de la performance de Manchester City a peut-être fait oublier ce que cette défaite signifiait pour United, qui était mené 6-1 avant les deux buts de consolation d'Anthony Martial.

Cette défaite dans le derby est la troisième défaite de Manchester City en championnat cette saison, ce qui place l'équipe à la septième place du classement. Le manager Erik ten Hag est confronté à la question de savoir ce qu'il va faire de Ronaldo, qui est resté sur le banc de touche pendant toute la durée du match.

"Je ne l'aurais pas fait entrer parce que nous sommes menés 4-0 et par respect pour Cristiano, pour sa grande carrière", a justifié ten Hag en ne faisant pas entrer Ronaldo, qui n'a toujours pas marqué en championnat cette saison, en deuxième mi-temps.

Le Néerlandais a pointé du doigt le manque de conviction de ses joueurs pour expliquer la piètre performance contre Man City, qui est survenue après une série de quatre victoires en championnat contre Liverpool, Southampton, Leicester et Arsenal.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de vidéos et d'articles.

"Dans les matchs précédents - oui, il y a quelques semaines - notre équipe était confiante, il y avait un bon esprit, une bonne ambiance et aujourd'hui nous ne l'avons pas apporté sur le terrain dès la première minute", a déclaré Ten Hag.

"L'ambiance n'a pas disparu [définitivement], mais aujourd'hui, ils n'ont pas apporté leur conviction sur le terrain. Il est possible de jouer et nous ne l'avons pas fait.

Source: edition.cnn.com