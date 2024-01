Erling Haaland bat plusieurs records et poursuit sa série de buts en Ligue des champions

Avec un nouveau doublé lors du match nul 2-2 du Borussia Dortmund contre Séville en Ligue des champions mardi, le jeune attaquant a écrit une nouvelle page dans le livre des records de la compétition, l'équipe allemande s'imposant 5-4 sur l'ensemble des deux matches et se qualifiant pour les quarts de finale.

Aucun joueur dans l'histoire de la compétition n'a atteint la barre des 20 buts en moins de matches. Haaland y est parvenu en seulement 14 matches, battant ainsi le précédent record détenu par Harry Kane, qui avait réalisé l'exploit en 24 matches.

L'international norvégien est également le plus jeune joueur à avoir marqué lors de six matches consécutifs de Ligue des champions et personne n'a marqué plus de buts que lui dans la compétition depuis ses débuts en 2019.

Il a également dépassé l'actuel manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, en tant que meilleur buteur norvégien de tous les temps dans le tournoi le plus prestigieux du football européen.

C'est un ensemble de statistiques dont n'importe quel joueur serait fier, à plus forte raison un jeune homme de 20 ans.

"Erling est exceptionnel. Nous sommes heureux qu'il reste encore deux matches de Ligue des champions pour qu'il puisse continuer à marquer", a déclaré Edin Terzic, l'entraîneur de Dortmund, après la qualification de son équipe pour les quarts de finale.

Un penalty controversé

Après une défaite décevante contre le Bayern Munich dimanche dernier - un match au cours duquel Haaland a marqué deux fois - Dortmund semblait déterminé à conserver son avance de 3-2 à l'aller contre Séville.

L'équipe allemande a pris l'avantage en première mi-temps lorsque Haaland a ouvert le score sur une passe en retrait du capitaine Marco Reus.

L'attaquant norvégien a ensuite doublé son score sur penalty après une période de jeu controversée.

Haaland pensait avoir marqué un magnifique but en solo peu après la reprise, mais la VAR a refusé sa tentative après avoir repéré une faute commise par l'attaquant. La VAR a ensuite accordé un penalty à Dortmund pour une faute commise sur le jeune joueur quelques minutes auparavant.

Le drame ne s'est pas arrêté là.

Le gardien Yassine Bounou repoussait la tentative de penalty de Haaland et bloquait le rebond avec brio, mais l'arbitre ordonnait une nouvelle tentative de penalty après que la VAR eut repéré que le gardien de Séville s'était écarté de sa ligne.

Lors de sa deuxième tentative, Haaland frappait un penalty presque identique qui passait de justesse sous la main tendue de Bounou.

Visiblement énervé par les célébrations initiales de Bounou après avoir arrêté sa première tentative, Haaland s'en prenait au gardien en s'enfuyant pour célébrer le but, tandis que plusieurs joueurs de Séville poursuivaient le Norvégien avec colère.

Les Espagnols répliquaient par deux buts en seconde période, mais cela ne suffisait pas, Dortmund l'emportant sur l'ensemble des deux matches.

Avec déjà 10 buts dans la compétition cette saison, il reste à voir combien de buts Halaand ajoutera à son palmarès alors qu'il emmène Dortmund plus loin dans les phases à élimination directe.

Cristiano Ronaldo détient le record du plus grand nombre de buts lors d'une saison de Ligue des champions : il en a marqué 17 lors de la campagne 2013-2014.

