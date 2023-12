Faits marquants de l'histoire

Erin Walker : les hauts et les bas de la vie d'une femme du PGA Tour

Erin Walker est l'épouse de Jimmy, joueur du PGA Tour

Erin dit qu'elle est PDG de l'équipe Walker

Elle est une cavalière de saut d'obstacles amateur à succès.

Erin est une voix vive et souvent franche sur les médias sociaux, un écrivain acerbe dans la presse de golf et l'auteur d'un blog intitulé Tour Wife Travels, qui a été pendant plusieurs années un carnet de voyage de la vie sur le circuit de golf professionnel.

Sa bio sur Twitter se lit comme suit : "Observatrice professionnelle de golf. Amatrice de saut d'obstacles. Mariée à @jimmywalkerPGA. J'ai des opinions bien arrêtées. Il ne l'est pas."

Un entretien téléphonique animé et prolongé avec CNN depuis l'Utah le confirme.

Jusqu'à l'année dernière, Erin passait environ 30 semaines par an sur la route avec Jimmy, ayant renoncé à son propre rêve de faire des études de droit.

Mais au lieu de s'installer dans une vie de luxe dans un hôtel, cette étudiante en journalisme, publicité et marketing a pris le rôle de PDG de l'équipe Walker.

Parmi ses "nombreuses casquettes", elle est contrôleur financier, réviseur de contrats, planificateur de voyages, organisateur d'événements, parfois gourou de l'échangisme, motivateur en chef, psychologue, épouse et mère.

"C'est moi qui dirige le navire. Je fais tout le reste, je facilite la vie de Jimmy autant que possible pour qu'il n'ait qu'à jouer au golf".

Aventureux

Le couple, basé à Boerne, au Texas, a parcouru le circuit à temps plein dans un camping-car lorsque les enfants, Mclain (aujourd'hui âgé de sept ans) et son petit frère Beckett (quatre ans), étaient plus jeunes. Le jardin d'enfants a réduit les voyages, mais Jimmy utilise toujours le camping-car pour certaines semaines. Il a un chauffeur car l'entraîneur Butch Harmon est "très opposé" à ce qu'il prenne lui-même le volant (trop stressant).

"C'est une maison sur roues", dit Erin. "Nous avons notre propre lit, nos propres oreillers, un lave-linge-sèche-linge, un lave-vaisselle, un réfrigérateur américain, quatre téléviseurs, les enfants ont des lits superposés, nous avons quatre paires de bottes de pluie, des choses que vous ne pouvez pas emporter d'une semaine à l'autre.

"Je pense qu'il faut être un peu aventureux parce qu'il y a toujours quelque chose de cassé.

Au Masters, ils se garent en face de l'Augusta National.

"Augusta est incroyable", déclare Erin. "Jimmy s'y promène tous les jours et c'est génial pour les garçons d'avoir un grand jardin où ils peuvent taper dans un ballon de foot ou jouer au baseball. Pour nous, c'est une question de bon sens.

Comme si la vie n'était pas déjà assez jonglée, Erin y ajoute sa passion pour le saut d'obstacles, participant à une quinzaine d'épreuves par an dans tous les États-Unis.

Le fait de garder ses chevaux chez son entraîneur en Virginie ajoute un autre niveau de complexité à l'opération.

"C'est difficile, je n'ai pas beaucoup d'entraînement", dit-elle. "Je me présente aux concours hippiques en espérant que tout se passe bien. Heureusement, je suis assez athlétique, mais c'est difficile. Je veux être meilleure et sauter de plus gros obstacles, mais je dois ajuster mes attentes.

"Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient, car pour moi, il faut que j'aie un hobby et que je fasse un peu ce que je veux.

La liste des choses à faire

La passion d'Erin lui vient de ses parents, tous deux skieurs de compétition dans l'Utah dans les années 1970. Son père, Mark Stiegemeier, a été champion du monde de ski acrobatique en 1975, et elle et son jeune frère Sean ont grandi en pratiquant le ski de compétition, croisant de temps à autre la route d'une jeune Lindsey Vonn.

En 2015, Erin s'est promenée à Augusta avec Vonn, alors petite amie de Tiger Woods, et a échangé des histoires d'amis communs.

Les avantages évidents d'un mari golfeur professionnel prospère sont la richesse - les gains de Walker au cours de sa carrière s'élèvent à un peu plus de 23 millions de dollars - et les avantages qui accompagnent la célébrité.

Erin a fait un voyage VIP au Kentucky Derby cette année, tandis que Mclain a pu rencontrer ses héros pilotes de Nascar lorsque Jimmy a assisté à la journée des médias de l'US PGA en tant que champion en titre. Il y a aussi la tradition du Masters qui veut que les partenaires et les enfants enfilent les combinaisons blanches pour jouer les caddies lors de la compétition de par trois du mercredi.

Il y a aussi les voyages à l'étranger et la camaraderie des événements d'équipe, comme la journée "hystérique" des épouses qui ont mangé des calamars et d'autres aliments non identifiés lors de la Presidents Cup 2015 à Incheon, en Corée du Sud.

Ou encore l'électricité autour du premier départ, semblable à un stade, lors de la matinée d'ouverture de la Ryder Cup 2014 à Gleneagles. "C'était un sentiment incroyable", dit-elle. "Même maintenant, j'ai la chair de poule. Vous ne voulez jamais en manquer une autre.

Une peau épaisse

Mais les inconvénients de ce mode de vie ne viennent pas des tracas du voyage ou du temps passé à l'écart, mais d'une source inattendue. Les médias sociaux, une force positive utilisée à bon escient, sont devenus la plus grande épreuve de la vie sur le circuit. Ils ont causé plusieurs "bosses sur la route", dit-elle.

"Je savais que lorsque j'ai épousé Jimmy, il voyagerait, je savais que lorsque nous aurions des enfants, il voyagerait et que je serais une mère célibataire à court terme, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est un point négatif", dit-elle.

"Mais plus vous devenez un grand nom, plus les gens veulent vous démolir, ce que je ne comprends pas vraiment. Les gens ont leurs idées préconçues et il n'y a pas de recours pour ce qu'ils disent.

"Même quelqu'un d'aussi populaire que Rickie [Fowler] a ses détracteurs. Je me dis : 'Qu'est-ce que tu veux dire par Rickie ? C'est le gars le plus gentil qui soit".

Erin affirme qu'elles ont toutes les deux dû développer une peau plus épaisse et admet qu'elle a dû "réfréner" son instinct de répondre à tous les détracteurs. "Je suis assez politiquement correcte", dit-elle.

"Je ne vais pas dire des choses qui vont l'irriter, lui et ses sponsors, mais je vais dire des choses qui s'appliquent à notre vie de tous les jours.

"Elle fait du bon travail. Elle me défend", a déclaré Jimmy, 38 ans, à CNN lors du British Open à Royal Birkdale, où il partageait une maison "fraternelle" avec le futur champion Jordan Spieth, Rickie Fowler, Justin Thomas et Zach Johnson.

Stress et observation des étoiles

Pour certaines épouses du Tour, la vie dans le paradis d'un autre n'est pas toujours un lit de roses.

Erin connaît d'autres épouses qui ont renoncé à leurs ambitions de devenir avocates, dentistes ou même golfeuses professionnelles pour soutenir leur partenaire.

Elle dit pouvoir compatir à 1000 % avec Brittany Horschel, épouse de Billy Horschel, joueur du PGA Tour, qui a récemment admis qu'elle était alcoolique et a passé deux mois dans un centre de traitement en Floride. Elle est sobre depuis plus d'un an, mais affirme que sa consommation d'alcool a été aggravée par la solitude liée à la prise en charge d'une petite fille sur la route.

"Chacun gère le stress à sa manière", explique Erin, qui a rencontré Jimmy alors qu'elle était bénévole lors d'un événement de second plan à Salt Lake City en 2004.

Je peux tout à fait comprendre comment - surtout en partant de là où elle était, une très bonne golfeuse à l'université - elle doit soudainement se dire : "OK, j'abandonne mon rêve pour aller soutenir ton rêve". C'est une transition énorme.

"C'est pourquoi les chevaux ont été si importants pour moi. Ils me donnent un exutoire positif.

"J'applaudis vraiment Billy et Brittany pour avoir raconté leur histoire.

Erin estime qu'il est essentiel pour les joueurs d'avoir d'autres centres d'intérêt que le golf.

Jimmy s'intéresse à l'astrophotographie, pour laquelle il a été récompensé. À trois reprises, la NASA a fait de ses images la photo astronomique du jour

"J'apprécie qu'il ait un autre hobby que les voitures et le vin, car tous les golfeurs professionnels aiment les voitures et le vin", dit-elle.

"C'est quelque chose d'unique qui lui permet de s'éloigner du golf, d'être créatif et de trouver son équilibre.

"Cela lui donne une perspective sur tout. Il se passe des choses bien plus importantes que le golf et le fait de faire des birdies et des bogeys.

Faire face à la maladie de Lyme

Les nuits que Jimmy passe au télescope - et sur le terrain de golf - ont été écourtées depuis novembre, car il lutte contre une maladie débilitante qui a sapé ses forces.

En avril, on lui a finalement diagnostiqué la maladie de Lyme, une infection bactérienne transmise par des tiques infectées.

Walker a déclaré au PGA Tour que la maladie "donne l'impression d'avoir la grippe. Pas de force. Il n'y a rien. Et cela va et vient par vagues. Vous ne savez jamais quand elle va réapparaître".

Il prend un cocktail de médicaments et de vitamines, et a déclaré à CNN au Royal Birkdale qu'il fonctionnait à "75-90%".

"Je ne me sens pas moi-même, je ne me sens pas fort", a-t-il déclaré.

"Cela a été difficile", a ajouté Erin, qui est devenue une militante véhémente pour mettre en garde les gens contre les tiques.

Jimmy n'est pas très loquace et ne se plaint pas, alors il ne dira pas "ça m'a mis un coup de pied aux fesses cette année", mais c'est le cas.

"Cela a affecté son humeur parce qu'il ne se sentait pas bien, et c'est une contrainte pour une relation et pour les enfants. Je suis heureuse que nous allions dans la bonne direction et qu'il commence à se sentir mieux.

Erin a dû ajouter pharmacien et infirmière à sa longue liste de rôles.

N'essayez pas de lui dire qu'elle ne fait que du shopping et du spa.

