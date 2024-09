Erik Menendez exprime que la série "Monstres" de Ryan Murphy contient de nombreuses "fabrications ouvertes".

Dans un tribunal, Edmund et son frère aîné, Lyle, ont été reconnus coupables de l'incident de tir mortel qui a eu lieu en 1989, impliquant leurs parents, Katty et José Menendez. Actuellement purgeant des peines de prison à vie pour ces chefs d'accusation, ils affirment avoir agi en légitime défense, invoquant une vie de maltraitance physique et émotionnelle infligée par leur père comme justification. Dans un post sur les réseaux sociaux partagé par sa femme, Edmund Menendez a exprimé son mécontentement face à la série Netflix, co-créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, la qualifiant de "destructrice."

"Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations préjudiciables de Lyle, créant une caricature de Lyle basée sur les nombreux ragots infondés et arrogants présents dans la série," a écrit Menendez. "C'est décourageant d'admettre que je pense que Ryan Murphy ne peut pas être aussi ignorant et inexact quant aux faits de nos vies, ce qui me pousse à remettre en question ses intentions."

La série controversée, composée de neuf épisodes, explore le crime sous divers angles, tels que l'examen de la relation des frères et l'allégation que les meurtres étaient motivés par un gain financier.

"C'est décourageant de réaliser que la représentation inexacte de Netflix des événements ayant conduit à notre crime a reculé de plusieurs pas - vers le passé où l'accusation a construit une narration reposant sur la croyance que les hommes ne sont pas abusés sexuellement et que les hommes réagissent différemment aux traumatismes que les femmes," a écrit Mendendez. "Pourquoi les faits ne devraient-ils pas suffire ? Que la vérité l'emporte comme vérité. Combien c'est décourageant de savoir qu'une seule personne influente peut compromettre des décennies de progrès vers l'exposition des traumatismes de l'enfance."

Murphy et Brennan n'ont toujours pas commenté publiquement le post de Menendez.

Lors d'une discussion en panel portant sur le premier épisode de la série, Murphy a déclaré, selon Netflix : "La série s'intéresse plus à explorer comment les monstres sont créés plutôt qu'à naître. Nous essayons de ne pas porter de jugement là-dessus, notre but étant de comprendre pourquoi ils ont pris les décisions qu'ils ont prises plutôt que les décisions elles-mêmes."

"Ultimement, la vérité de ce qui s'est passé reste un mystère, accessible uniquement aux deux individus purgeant leur peine en prison pour le moment," a ajouté Brennan.

La deuxième saison de "Monstres" a récemment été diffusée, après "Monster: The Jeffrey Dahmer Story". Edmund Menendez, maintenant 53 ans, et Lyle Menendez, 56 ans, purgeaient actuellement leur peine dans un établissement correctionnel près de San Diego, en Californie. Leur équipe juridique a plaidé l'an dernier pour que le procès soit rejugé en fonction de preuves récentes.

"La violence ne devrait jamais servir de solution, de réponse ou de justification," a écrit Menendez. "J'espère qu'il sera rappelé que la violence infligée à un enfant entraîne de nombreuses scènes préjudiciables et cachées derrière le glamour et la célébrité, rarement exposées avant que le tragedy ne frappe tous ceux qui sont impliqués."

"Malgré son incarcération, Edmund continue d'exprimer son mécontentement face à la représentation de son

Lire aussi: