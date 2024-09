Eric Stonestreet a exprimé des sentiments légèrement blessés après le rejet de la série "Modern Family" sur son personnage Mitch et Cam.

Dans une récente discussion avec Graham Bensinger, Eric Stonestreet, connu pour incarner Cameron dans Modern Family, a exprimé son mécontentement concernant une série dérivée qui n'a jamais vu le jour.

Cette série proposée devait explorer la vie de Stonestreet et de Jesse Tyler Ferguson, son personnage marié à l'écran, ainsi que celle de leur fille Lily, interprétée par Aubrey Anderson Emmons, après leur déménagement de Californie à Missouri.

Stonestreet était prêt à embarquer lorsque l'idée a été présentée.

Comme il l'a expliqué, "Chris Lloyd, l'un des co-créateurs, et quelques scénaristes ont écrit un excellent script qui faisait évoluer Jesse et moi dans notre vie à Missouri. Ils l'ont suggéré, mais ensuite ils ont simplement dit 'Non, on ne veut pas le faire.'"

Le refus a causé un peu d'anxiété à Stonestreet en raison de son attachement à Modern Family.

"J'adore mon personnage, j'adore la série. J'aime Jesse. Nous avions une relation de travail fantastique. Nous avions une chimie incroyable," a-t-il partagé.

Il a spéculé qu'ils pouvaient avoir considéré lui et Ferguson comme "les vieux de la vieille," ou quelque chose dans ce genre, indignes de continuer l'histoire des personnages.

Il a ajouté, "C'était un peu blessant, mais les gens prennent des décisions commerciales."

La série dérivée aurait suivi la famille, qui avait accueilli un petit garçon dans leur vie, déménageant dans le Midwest pour que Cam puisse réaliser son rêve de devenir entraîneur de football universitaire. Stonestreet pensait que c'était un concept avec un "potentiel de coup sûr".

"Nous avions les bonnes personnes impliquées. Ça aurait été fantastique. Si ABC nous avait donné le feu vert, je pense que nous serions à l'antenne maintenant," a-t-il déclaré.

Modern Family a été diffusée pendant 11 saisons, de 2009 à 2020, remportant 22 Emmy Awards pendant son parcours.

Malgré le script prometteur et le potentiel de succès, la série dérivée proposée qui se concentrait sur les personnages de Stonestreet et Ferguson vivant à Missouri n'a jamais vu le jour, laissant un vide dans le désir de Stonestreet de continuer dans l'univers de Modern Family.

L'enthousiasme de Stonestreet pour la série dérivée, qui promettait d'explorer la nouvelle vie de la famille à Missouri et leur développement personnel, a été terni par la décision, laissant un sentiment de perte dans le domaine de son projet d'entertainment préféré.

Lire aussi: