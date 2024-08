- Erfurt reçoit un certificat et célèbre le titre de patrimoine mondial

Erfurt reçoit officiellement son certificat du patrimoine mondial de l'UNESCO presque un an après son inscription sur la liste. La ministre d'État des Affaires étrangères Katja Keul remettra le document (à 11h00) au maire Andreas Horn (CDU) à l'hôtel de ville. Les personnes intéressées peuvent regarder la cérémonie en direct via un flux en direct dans un salon sous la Krämerbrücke, comme l'a annoncé la ville.

L'événement et le titre seront célébrés aujourd'hui avec un programme public et gratuit. Avec les organisateurs du festival de l'Été yiddish Weimar, la ville a organisé des concerts, des visites, des conférences et plus encore autour de la culture juive à divers endroits de la vieille ville jusqu'à 22h00. Une parade est prévue pour défiler jusqu'au parking de l'hôtel de ville dans l'après-midi, où de la musique en direct sera jouée.

En septembre 2023, l'UNESCO a inscrit trois bâtiments d'Erfurt comme témoins de l'héritage juif médiéval de la ville : l'ancienne synagogue, une Mikveh (bain rituel) et la maison en pierre, un bâtiment résidentiel historique. Depuis, l'ancienne synagogue, maintenant un musée, a connu une augmentation significative du nombre de visiteurs, selon la ville. La Thuringe compte maintenant cinq sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.

