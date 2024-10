Équivalent des séries éliminatoires de la NBA: Les As de Las Vegas évitent l'élimination et maintiennent leur ambition de Triple Couronne avec la victoire sur la Liberty de New York

Avec l'élimination qui se profile et la menace d'être éliminées en demi-finales de la WNBA, les deux fois championnes consécutives ont infligé une victoire décisive de 95-81 aux Liberty lors du match 3 de leur série au meilleur des cinq, un vendredi soir.

Cette victoire maintient pour l'instant les espoirs de Las Vegas d'un triplé, mais ils devront inscrire leur nom dans l'histoire de la WNBA pour passer à la prochaine étape, car aucune équipe n'a jamais réussi à revenir d'un retard de 0-2 dans une série de playoffs au meilleur des cinq.

Après le match, l'entraîneur Becky Hammon a déclaré aux reporters : "Tout le monde était sur ses marques ce soir, je pense que c'était notre meilleur match de la saison. Celui que j'espérais et en lequel je croyais qu'ils pouvaient réussir."

Le match était encore indécis à la mi-temps, Las Vegas menant de trois points (52-49). Cependant, les championnes ont marqué 16 points dans le troisième quart-temps et ont même mené de 24 points à un moment donné dans le quatrième, prenant ainsi le contrôle du match.

Jackie Young a marqué 24 points, Kelsey Plum en a ajouté 20, tandis que la MVP de la ligue A'ja Wilson a contribué à 19 points et 14 rebonds.

D'un autre côté, Young a réussi à contenir l'星 Sabrina Ionescu, limitant ses points à zéro jusqu'au quatrième quart-temps. À ce sujet, Ionescu a déclaré à ESPN : "Ils m'ont vraiment empêchée de trouver de l'espace dans les deux premiers matches, me permettant de jouer hors écrans et de monter le terrain. Ils ont apporté quelques ajustements dans ce match, en m'envoyant des défenseurs multiples et en ne me laissant aucune occasion facile."

Avant vendredi, Las Vegas n'avait jamais battu les Liberty en saison régulière, perdant tous les trois matches de saison régulière et les deux premiers matches de playoffs. La victoire marque leur 12e victoire consécutive à domicile en playoffs, battant le record de la WNBA Previously shared by the Los Angeles Sparks (2001-04) and Sacramento Monarchs (2003-06).

Les Aces auront à nouveau l'avantage du terrain à domicile lorsqu'ils se retrouveront au Michelob Ultra Arena pour le match 4 dimanche à 15h HE.

Partout ailleurs, Collier a conduit les Minnesota Lynx à la victoire contre les Connecticut Sun, marquant 26 points et les aidant à prendre une avance de 2-1 dans la série. Si elles gagnent le match 4 dimanche, les Lynx peuvent accéder aux finales de la WNBA pour la première fois depuis 2017.

Collier est maintenant synonyme d'histoire de la franchise, ses 26 points et 11 rebonds dans ce match en font la première joueuse des Lynx à enregistrer plusieurs matches de playoffs avec 25 points et 10 rebonds. Après une performance décevante lors du match 2 (9 points), Collier a déclaré : "En playoffs, il faut entrer avec une mentalité agressive, oublier ce qui s'est passé dans le match précédent et se concentrer uniquement sur l'instant présent."

Le match 4 est prévu à Connecticut dimanche à 17h HE.

La victoire en match 3 a confirmé l'amour de Las Vegas pour le sport, alors qu'ils continuent leur succès dans la WNBA avec un potentiel triplé à l'horizon. Après avoir limité les occasions de marquer d'Ionescu, Young a démontré son talent dans le sport, jouant un rôle crucial dans leur victoire contre les Liberty.

Lire aussi: