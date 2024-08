- Équilibre des rendements: qualité du blé réduite et prix du marché en baisse

Agriculteurs en Thuringe font face à des rendements inférieurs cette année et s'attendent à des prix de grains plus élevés en conséquence. Surtout touchés sont le blé, dont certaines variétés n'ont pas atteint les normes de panification, et le colza, selon Klaus Wagner, président de l'Association des agriculteurs de Thuringe, à Buttstädt, dans le district de Sömmerda. Selon la ministre de l'Agriculture de Thuringe, Susanna Karawanskij (La Gauche), les rendements pour 2024 sont inférieurs à ceux de l'année dernière, à l'exception de l'orge, qui répond principalement aux normes de brassage. Les producteurs de fruits de Thuringe ont également signalé des pertes importantes.

Les prix actuels des grains en Europe, qui n'ont pas augmenté malgré les perspectives de mauvaise récolte dans l'UE et aux États-Unis, ont causé plus de préoccupations que les rendements inférieurs cette année, a déclaré la ministre.

Les raisons des moindres récoltes de grains comprennent une nuit de gel avec des températures de moins 10 degrés Celsius en fin avril et trop d'humidité lors de certaines phases de croissance des grains, entraînant une infestation fongique sur certains champs. "Il y a eu beaucoup d'eau cette année", a déclaré Wagner, se souvenant des sécheresse précédentes.

Selon l'Office statistique de Thuringe, les grains ont été plantés sur environ 328 500 hectares cette année, en baisse de deux pour cent par rapport à l'année précédente. La principale culture de grains dans le land est le blé d'hiver, couvrant une superficie de 167 900 hectares, en baisse de 11 pour cent par rapport à 2023. Une bonne récolte de fourrage est également attendue, comme dans le maïs.

De nombreux champs de blé ont eu des valeurs de protéines basses, selon Wagner. Cela pose un problème, car la Thuringe est connue pour sa culture d'élite et de qualité de blé pour les boulangeries et l'industrie alimentaire. Wagner a blâmé le temps, mais aussi les engrais prescrits. Il a appelé à des règles pratiques pour les engrais et la protection des plantes.

Le gel en avril a particulièrement touché l'orge d'hiver et le colza pendant la floraison, entraînant la formation de moins ou pas de grains. Dans le colza, il y a eu des pertes locales de plus de 80 pour cent en raison de la pluie d'été qui a fait éclater les gousses mûres.

Karawanskij a fait référence aux coûts de fonctionnement accrus des entreprises agricoles. Les engrais contenant du phosphore sont particulièrement coûteux. Il est donc important que les gouvernements fédéral et régional conviennent d'un meilleur recyclage du phosphore à partir des boues d'épuration, car de nombreuses installations de traitement des eaux usées municipales en Thuringe pourraient être utilisées pour la récupération régionale de phosphore pour les engrais à l'avenir.

La récolte de pommes est attendue à 3,9 tonnes par hectare, soit 87 pour cent de moins que le rendement de l'année précédente. Pour les cerises douces, les prunes et les abricots, les pertes sont d'environ 80 pour cent, et pour le vin, 60 pour cent. Les entreprises peuvent demander une aide d'urgence depuis le 26 août, avec initialement deux millions d'euros pour soutenir les entreprises fruitières et viticoles en danger d'existence.

