- Équilibre climat-chaleur en Saxe: températures brûlantes et abondance de lumière du soleil.

Canicule au-delà de 30 degrés et précipitations rares : L'été en Saxe était caniculaire et ensoleillé. Un jour en particulier, entre Dresde et les Monts Métallifères, il est tombé plus de 100 litres par mètre carré, selon un premier rapport du Service météorologique allemand (DWD). En revanche, les précipitations des trois mois précédents étaient inférieures à la moyenne traditionnelle de 222 litres par mètre carré, soit 213 litres par mètre carré.

Les températures à Dresde et dans la région de Haute-Lusace ont atteint ou dépassé les 30 degrés pendant jusqu'à 26 jours. La température moyenne était de 18,9 degrés, soit 2,4 degrés de plus que la moyenne historique de la période de référence internationale de 1961-1990. La durée d'ensoleillement a également augmenté, avec 755 heures.

Partout dans le pays, l'été a été excessivement chaud. La température moyenne était de 18,5 degrés, soit 2,2 degrés de plus que la valeur de la période de référence internationale. Selon le DWD, l'été n'a pas battu de records, mais a été "le 28e été chaud d'affilée". En même temps, les trois mois précédents ont été marqués par des transitions continuelles. L'été a commencé par des températures fraîches et n'a atteint son pic de chaleur qu'après.

Le climat estival caniculaire en Saxe a eu une forte influence sur la région, avec des températures dépassant régulièrement les 30 degrés. Cependant, malgré la chaleur prolongée, le climat global était encore significativement plus chaud que les normes traditionnelles.

Malgré le climat estival excessivement chaud dans tout le pays, les périodes de fortes précipitations comme celle de Dresde ont contribué à atténuer certains des effets de la chaleur extrême, contribuant ainsi au "28e été chaud d'affilée".

