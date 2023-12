ePrix de Marrakech : Jerome D'Ambrosio remporte la victoire et les BMW chutent

Le pays d'Afrique du Nord abrite la plus grande ferme solaire concentrée du monde - le complexe Noor scintille à la lisière du désert du Sahara - et prévoit de fournir de l'électricité à plus d'un million de personnes.

La Formule E est également à l'avant-garde des énergies renouvelables et la ville de Marrakech, entourée de murs rouges, a été le théâtre d'une nouvelle démonstration d'énergie électrique lors de la deuxième course de la nouvelle saison.

D'Ambrosio a hérité de la victoire pour Mahindra Racing et de la tête du championnat, après que la BMW i Andrettis de tête soit entrée en collision en fin de course.

Le pilote belge s'était hissé à la troisième place depuis la 10e place sur la grille et s'est défendu avec aplomb pour remporter sa troisième course, mais la première sur le circuit. Les deux précédentes victoires de D'Ambrosio n'avaient été obtenues qu'après la disqualification de son rival Lucas Di Grassi.

"C'est une vraie victoire", a déclaré D'Ambrosio à la télévision officielle. "Je me suis battu pour l'obtenir et je suis vraiment heureux.

"Je suis ici depuis le début [de la série] et je me suis battu pour être dans cette position. L'année dernière, nous avons connu des moments difficiles et je suis heureux de pouvoir rendre la pareille à l'équipe."

READ : Arthur Leclerc teste la Formule E à Marrakech

Les coéquipiers d'Envision Virgin Racing, Robin Frijns et Sam Bird, ont pris les autres places du podium.

Bird avait décroché la pole position, malgré les dommages subis par la voiture après un accident bizarre dans la voie des stands, mais il a terminé troisième.

Le champion en titre Jean-Eric Vergne s'était aligné aux côtés de Bird sur la première ligne, mais il était trop pressé au départ.

Le Français a accroché la voiture de Bird et s'est retrouvé en tête-à-queue, puis en queue de peloton avant de revenir à la cinquième place.

LIRE : Le Portugais Da Costa remporte le Saudi ePrix.

Enfermé

Les BMW i Andretti bleu et blanc menaient sereinement la course à 10 minutes de l'arrivée, jusqu'à ce que leurs coéquipiers s'accrochent dans le premier virage.

Alexander Sims, qui poursuivait le leader Antonio Felix da Costa, a tenté un dépassement par l'extérieur, mais les deux voitures se sont bloquées et le pilote portugais a percuté le mur.

Le populaire Da Costa, qui a remporté la première course de la saison en Arabie Saoudite, a sauté de la voiture et a dû regarder le reste de la course avec incrédulité depuis le bord de la piste.

"Tout d'abord, je m'excuse auprès de l'équipe, je suis désolé", a déclaré Da Costa. "Alex a été extraordinaire aujourd'hui, j'ai fait une erreur.

"Nous nous sommes battus et j'ai bloqué, ce qui a eu pour conséquence qu'il a bloqué lui aussi. Je pense que j'aurais dû lui laisser la course plus tôt pour être honnête".

Sims a ajouté : "C'est vraiment malheureux de finir comme ça. Nous avons tous commis des erreurs. Je sentais que j'avais besoin de faire un mouvement, mais la façon dont nous nous y sommes pris n'était pas la bonne".

La victoire de D'Ambrosio lui permet de prendre 12 points d'avance sur Da Costa et Vergne au championnat, alors qu'il reste encore 11 courses à disputer.

Visitez CNN.com/motorsport pour plus d'informations et de reportages.

Les anciennes recrues de la saison 5 de la Formule 1 ont encore eu du mal à s'imposer dans les rues de Marrakech.

Felipe Massa a été gêné par des problèmes techniques et a terminé à la 18e place, Stoffel Vandoorne a été classé en queue de peloton et Pascal Wehrlein a abandonné pour ses débuts après avoir été touché dans le premier tour.

L'occasion de se racheter se présentera dans deux semaines, lorsque la Formule E reviendra dans les rues de Santiago du Chili, le 26 janvier.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com