- Épreuve de compétition en escalade d'escaliers tenue à Cologne, Allemagne

Plus d'un millier d'escaladeurs enthousiastes, hommes et femmes, graviront aujourd'hui plus de 732 marches et monteront d'environ 135 mètres en altitude en affrontant 40 étages de la tour de Cologne. Selon l'annonce des organisateurs, la compétition allemande de montée d'escaliers se déroule pour la quatrième année consécutive dans la plus haute tour de Cologne. Il s'agit de la 12ème édition de l'événement de montée d'escaliers.

Cette année, la montée atteindra le 40ème étage de la tour, au lieu de se terminer au 39ème. Les participants comprennent des débutants en escalade d'escaliers à des athlètes aguerris, des écoliers de 8 ans à une personne de 91 ans, s'affrontant individuellement, en équipe ou dans les catégories pompiers. Les concurrents viennent de 21 pays différents, tous inscrits à l'événement. Après la montée, les participants descendront en utilisant l'ascenseur.

La lutte pour le titre de champion allemand de montée d'escaliers s'intensifie. Le détenteur actuel du titre, Andreas Fruhmann de Leverkusen, tentera de conserver sa couronne contre l'espoir local de 11 ans son aîné, George Heimann. Chez les femmes, Verena Schmitz de Konstanz vise à défendre ses titres des deux dernières années contre la deuxième de l'année dernière, Monica Carl.

Chaque résident allemand qui termine la montée se qualifie pour les championnats d'Allemagne. Outre les concurrents allemands, des poids lourds internationaux comme Omar Bekkali de Belgique et Adele Blaise-Sohnius, résidant à Siegburg, prendront également part à la compétition. Les grimpeurs les plus rapides peuvent atteindre le sommet en moins de quatre minutes.

Comme les années précédentes, les organisateurs proposeront également une compétition en équipe pour les duos. De plus, les équipes de pompiers, équipés de leur tenue complète, concourront dans les épreuves individuelles et en duo. Le record pour les pompiers en tenue est légèrement supérieur à six minutes. Les courses commenceront à 11h00.

Malgré la diversité des participants, chacun partage une passion commune pour le sport. L'atmosphère lors de la compétition allemande de montée d'escaliers est remplie de rivalité sportive intense.

