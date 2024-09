Épidémie nationale de salmonellose déclarée par le RKI

Ces dernières années, l'Institut Robert Koch a documenté entre 1 et 6 incidents de maladie liés à Salmonella Umbilo par an. Cependant, d'ici 2024, l'institut a enregistré 98 infections. Ces cas ne sont pas limités à l'Allemagne, car il y a également eu des occurrences en Autriche et au Danemark. Le responsable de ces infections est believed to be Salmonella de salade de roquette italienne.

La séquence et la répartition de ces infections suggèrent un lien avec un produit alimentaire largement distribué. Les individus touchés ont pointé du doigt la salade de roquette comme source potentielle. En Autriche, des échantillons de salade de roquette en provenance d'Italie ont déjà testé positifs pour S. Umbilo, suggérant que une partie substantielle des cas dans les trois pays pourrait être attribuée à de la salade de roquette contaminée.

Premiers cas signalés en fin de juillet

Les premières instances de la maladie en Allemagne ont été signalées à l'Institut Robert Koch à la fin de juillet. Depuis début août, il y a eu une augmentation significative des cas, avec environ 16 à 18 nouveaux cas signalés chaque semaine. Tous les États fédéraux, à l'exception de Brême et de la Sarre, ont été touchés. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour.

Compte tenu du fait que seule une petite proportion d'individus souffrant de symptômes gastro-intestinaux cherchent des soins médicaux et que moins encore sont testés microbiologiquement, le nombre réel de cas est probablement beaucoup plus élevé. De plus, de nouvelles infections sont attendues dans un avenir proche.

Salmonella Umbilo représente un sous-type relativement rare de la bactérie Salmonella enterica. Comme d'autres souches de salmonelle, elle peut provoquer une intoxication alimentaire chez l'homme. Les symptômes incluent souvent la diarrhée, les douleurs et les crampes abdominales, la nausée et les vomissements, et la fièvre. Chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les individus dont le système immunitaire est compromis, les cas graves peuvent être particulièrement dangereux.

