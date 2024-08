- Épidémie de virus Mpox: la Chine a renforcé les contrôles à l'entrée

Chine renforce les contrôles d'entrée en raison de la propagation croissante du virus de la variole du singe

La Chine renforce ses contrôles d'entrée dans les aéroports pour les six prochains mois en raison de la propagation croissante du virus de la variole du singe dans certains pays. Les voyageurs arrivant d'un pays où la maladie vient de se déclarer, ayant eu des contacts avec des individus infectés ou présentant des symptômes tels qu'une éruption cutanée doivent "prendre l'initiative de déclarer à la douane à l'entrée", a annoncé l'autorité douanière chinoise vendredi.

Les officiers douaniers prendront alors "des mesures médicales et effectueront des échantillonnages et des tests selon les procédures", a ajouté le communiqué. De plus, les véhicules, conteneurs et marchandises en provenance de régions touchées par la variole du singe seront désinfectés.

Une variante du virus actuellement en circulation en Afrique a été détectée en Europe pour la première fois jeudi. Selon l'autorité sanitaire suédoise, un cas d'infection par la variante 1b du virus de la variole du singe a été diagnostiqué à Stockholm. L'individu concerné est believed to have été infecté lors d'une visite dans la partie touchée de l'Afrique.

Propagation de la variole du singe en Afrique

Le bureau régional de l'OMS pour l'Europe à Copenhague a déclaré que d'autres "cas importés" de la variante de la variole du singe étaient à prévoir en Europe dans les jours et les semaines à venir. Mercredi, l'OMS a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé, une "urgence sanitaire d'importance internationale", en raison de la propagation de la nouvelle variante de la variole du singe, similaire au coronavirus SARS-CoV-2. L'Union africaine avait déjà déclaré une "urgence sanitaire continentale" la veille.

Les experts sont particulièrement préoccupés par la variante 1b du virus, qui circule en République démocratique du Congo et dans certains autres pays africains. En République démocratique du Congo, le gouvernement a enregistré 548 décès et 15 664 cas suspects depuis le début de l'année, comme annoncé jeudi par le ministre de la Santé Samuel-Roger Kamba.

La variole du singe provoque des éruptions cutanées

La maladie, connue sous le nom de variole du singe depuis des décennies, peut être transmise par les animaux, mais aussi d'une personne à l'autre, par exemple pendant les rapports sexuels. Les symptômes typiques d'une infection par la variante 1b comprennent des éruptions cutanées sur tout le corps. Dans les cas plus légers, l'éruption peut être limitée à certaines parties du corps telles que la bouche, le visage ou les génital

