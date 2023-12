Envoyez votre nom à Europa, la lune de Jupiter, avant la fin de l'année

Et votre nom peut en faire partie si vous vous inscrivez avant la fin de l'année.

Le lancement de la sonde Europa Clipper de la NASA est l'une des missions les plus attendues de 2024. La sonde devrait décoller du centre spatial Kennedy en octobre et entamer un voyage de 2,9 milliards de kilomètres (1,8 milliard de miles) vers la lune de Jupiter, Europa.

Après son arrivée en orbite en 2030, Europa Clipper passera les prochaines années à survoler la lune recouverte de glace pour voir si l'océan qui se trouve en dessous pourrait abriter la vie. Europa fait partie des lunes océaniques considérées comme l'un des meilleurs endroits pour rechercher la vie au-delà de la Terre.

En plus d'une série de neuf instruments scientifiques, Europa Clipper transportera un poème écrit par Ada Limón, poète lauréate des États-Unis.

Dans le cadre de sa fonction de lauréate, Limón a écrit "In Praise of Mystery : Un poème pour Europa". Le poème original sera gravé avec l'écriture de Limón sur une plaque de métal en tantale scellant les composants électroniques sensibles du vaisseau spatial à l'intérieur d'une chambre forte afin de les protéger des fortes radiations de Jupiter.

Le poème sera placé face à l'intérieur de la chambre forte, avec des micropuces sur lesquelles seront gravés au pochoir les noms des personnes qui participeront à la campagne "Message in a Bottle" (message dans une bouteille) de la NASA.

Une fois tous les noms recueillis, ils seront ajoutés au vaisseau spatial, qui est en cours d'assemblage au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.

L'agence spatiale offre une vue en direct et en continu de l'assemblage d'Europa Clipper sur son site web.

Les techniciens utiliseront des faisceaux d'électrons pour inscrire les noms au pochoir sur des puces de silicium de la taille d'une pièce au laboratoire des microdispositifs du JPL. Chaque nom sera plus petit qu'un millième de la largeur d'un cheveu humain.

La NASA envoie depuis longtemps des noms dans l'espace à bord de missions, notamment Artemis I, le rover Persévérance et la sonde solaire Parker.

Europa Clipper est le plus grand engin spatial développé par la NASA pour une mission planétaire. Une fois ses immenses panneaux solaires déployés, Europa Clipper mesurera plus de 30,5 mètres de diamètre et 5 mètres de haut.

Après son arrivée en orbite en avril 2030, Europa Clipper devrait effectuer près de 50 survols d'Europa, pour finalement s'approcher à moins de 25,7 kilomètres de son épaisse croûte de glace afin d'étudier la quasi-totalité de cette lune.

La sonde utilisera des caméras, des spectromètres, un radar pénétrant la glace et un instrument thermique pour comprendre comment la lune s'est formée et si la vie est possible sur les mondes océaniques glacés.

Source: edition.cnn.com