Envoyez immédiatement des taux d'intérêt fixes élevés.

Avec des taux d'intérêt en baisse, les individus qui ont des placements remarquent initialement l'impact sur leurs comptes d'épargne. Pour ceux qui cherchent des rendements décents sur une période moyenne à longue, les dépôts à terme fixes pourraient être un choix judicieux. Max Herbst de FMH financial consulting partage les détails de ce qu'il faut rechercher.

Depuis la persistance de l'inflation dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) révisait régulièrement les taux d'intérêt depuis mi-2022. Alors que ces mesures font effet et que l'inflation se stabilise gradually, la BCE est de nouveau sous les projecteurs.

Les analystes prévoient que la BCE effectuera des modifications successives des taux d'intérêt à la baisse cette semaine. D'autres baisses sont très probables à l'automne.

La bonne nouvelle pour l'économie allemande en difficulté est la bienvenue. Cependant, les épargnants pourraient regarder ces développements avec inquiétude. Après les réductions de taux d'intérêt précédentes en juin et juillet de cette année, il est devenu évident que les banques avec des taux d'intérêt d'épargne supérieurs ont rapidement transmis les taux d'intérêt plus bas à leur clientèle. Du point de vue des banques, cela est logique: elles reçoivent moins d'intérêts sur les fonds des clients conservés à la BCE, mais souhaitent maintenir leurs profits, et donc réduire les intérêts qu'elles versent à leurs clients en conséquence.

Il est donc raisonnable de s'attendre à de nouvelles baisses significatives des taux d'intérêt d'épargne dans les semaines à venir. Certaines banques ont déjà instituted des réductions de taux il y a environ trois semaines en anticipation du mouvement de la BCE: cela s'est particulièrement traduit par des garanties de taux d'intérêt réduits.

Bien que certaines institutions puissent encore offrir des taux d'intérêt d'épargne de 3,75 pour cent ou plus pour le moment, il est probable que les nouveaux clients devront se contenter de 3,50 pour cent et accepter des taux de plus en plus bas à chaque baisse du taux directeur de la BCE.

Les épargnants qui valorisent la stabilité et les rendements devraient envisager de bloquer leurs économies pour une certaine période dans un compte d'épargne à terme. L'avantage est que le taux convenu au départ tient pour la durée de la période, comme un, deux, trois ou même cinq ans. L'inconvénient est que le client ne peut pas accéder à son argent pendant cette période. Pour garantir quand même un certain degré d'accessibilité et de liquidité, il est donc recommandé de répartir la quantité d'investissement souhaitée sur plusieurs comptes avec des durées variables.

Dépôts à terme : Quelles durées sont idéales ?

Avant de décider de la durée appropriée, il est essentiel de prendre en compte les éléments suivants:

Combien de temps puis-je ou souhaite-je être sans mon argent ?

Combien est-il important d'obtenir le rendement le plus élevé possible ?

Et quelle banque dans quel pays fais-je suffisamment confiance pour y garder mon argent pendant cinq ans ou plus ?

Les réponses à ces questions interagissent de la manière suivante.

Par exemple, imaginons une femme d'une cinquantaine d'années qui souhaite investir en toute sécurité de l'argent pour sa retraite. Dans un tel scénario, une durée d'investissement de cinq à dix ans mériterait d'être envisagée. Cependant, même ceux qui s'engagent pour cette durée, en visant la garantie de dépôt la plus élevée possible, ne recevront que 3 à 3,15 pour cent des fournisseurs supérieurs.

Des rendements plus élevés sont disponibles dans d'autres pays de l'UE. Cependant, même en tant qu'Européen convaincu, il convient de se demander si l'on est prêt à transférer ses économies en Italie ou en Estonie pendant une décennie et à faire confiance à la garantie de dépôt dans ces pays.

Les meilleures affaires dans la situation actuelle sont probablement les dépôts à terme des banques européennes avec des maturités allant jusqu'à trois ans. Selon ses besoins en matière de sécurité, on peut trouver des banques offrant une assurance-dépôt allemande étendue (et donc illimitée) et celles qui offrent uniquement le minimum légal, couvrant jusqu'à 100 000 euros en cas de faillite de la banque. Selon ses besoins en matière de sécurité, des taux d'intérêt annuels compris entre environ 3,5 et 3 pour cent peuvent être atteints.

Il existe également une forme unique d'assurance-dépôt : ceux qui utilisent la comparaison de dépôts à terme de FMH trouveront le fournisseur "Freedom24" en tête avec une durée de douze mois. Il offre des taux d'intérêt exceptionnels, mais limite l'assurance-dépôt légale à un maximum de 90 pour cent de l'investissement et plafonne également le montant à 20 000 euros. Ceux qui cherchent des taux d'intérêt élevés peuvent réaliser de beaux gains ici, mais doivent être conscients du risque.

En revanche, ceux qui souhaitent des taux d'intérêt élevés et une assurance-dépôt allemande étendue pour une durée d'un an devraient envisager les offres de Grenke Bank (3,35 pour cent). Elle vient récemment de faire son entrée sur le marché des dépôts à terme et vise à se placer en tête.

En général : ceux qui cherchent des taux d'intérêt élevés doivent agir rapidement, car les conditions des dépôts à terme se détériorent constamment - et chaque baisse de taux d'intérêt les fait chuter encore plus bas.

La moyenne des 53 banques les plus performantes n'est actuellement que de 2,68 pour cent pour une durée d'un an. Les offres supérieures à 3,25 pour cent sont déjà dignes d'intérêt, avant qu'elles ne soient plus disponibles.

Max Herbst est le propriétaire de FMH-Finanzberatung, qui fournit des informations indépendantes sur les taux d'intérêt depuis 1986.

Lire aussi: