Envoyé américain: Les pourparlers sur le cessez-le-feu au Soudan malgré l'absence de l'armée sont en cours

Parmi les deux parties en conflit, seule la milice RSF participe actuellement aux réunions sur place en Suisse, pas l'armée soudanaise. "Nous travaillons par téléphone", a expliqué Perriello vendredi. Bien que cela soit plus facile de négocier en personne, "nous ne serons pas découragés par leur refus de paraître", a souligné l'envoyé spécial américain au Soudan, qui dirige les pourparlers.

Il y a déjà des progrès dans les négociations avec la milice RSF concernant l'aide humanitaire pour les personnes au Soudan. "Nous voyons des progrès quotidiens qui permettront à plus de gens d'accéder à plus de nourriture et de médicaments", a déclaré Perriello. "Mais nous avons encore tant à faire - et ce serait plus facile si l'armée se présentait."

Le lieu exact des pourparlers, qui ont commencé mercredi, n'a pas été révélé pour des raisons de sécurité. Ils sont prévus pour durer jusqu'à dix jours. Des représentants d'Arabie saoudite et de la Suisse y participent également. L'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'ONU y participent en tant qu'observateurs.

Au Soudan, l'armée du dirigeant militaire Abdel Fattah al-Burhan et la milice RSF de son ancien adjoint Mohammed Hamdan Daglo se livrent à une lutte pour le pouvoir depuis avril 2023. Selon les chiffres de l'ONU, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans les combats. Plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, et 2,3 millions de personnes ont fui dans les pays voisins.

L'ONU a régulièrement mis en garde contre une crise humanitaire qui s'aggrave. Les négociations précédentes en Arabie saoudite n'ont pas abouti à un cessez-le-feu. Fin juillet, Washington a invité l'armée et la milice à des pourparlers sur un cessez-le-feu en Suisse. Lors de discussions initiales entre les parties en conflit et un envoyé de l'ONU du 11 au 19 juillet à Genève, ils avaient déjà discuté de l'aide humanitaire et de la protection des civils.

