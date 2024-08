Envoyé américain au Liban: Le cessez-le-feu à Gaza pourrait empêcher une escalade

La visite de l'Envoyé américain au Liban a eu lieu un jour avant le premier tour de négociations en plusieurs mois entre Israël et le mouvement islamiste radical Hamas, allié de Hezbollah, concernant un accord de cessez-le-feu et la libération d'otages dans la bande de Gaza. Sous la pression des médiateurs États-Unis, Égypte et Qatar, une séance de négociations est prévue jeudi, probablement à Doha, la capitale du Qatar.

Les trois pays médiateurs ont appelé la semaine dernière les deux parties en conflit à reprendre les négociations. Contrairement à Israël, Hamas a jusqu'à présent refusé de participer.

"J'ai discuté, entre autres, d'un cadre d'accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec le Président du Parlement et allié de Hezbollah, Nabih Berri", a déclaré Hochstein à Beyrouth. Les deux parties ont convenu que "nous ne pouvons plus gaspiller de temps, et il ne doit plus y avoir d'excuses valables pour un report supplémentaire de l'une ou l'autre partie."

Plus le temps passe, plus le risque d'"accidents, d'erreurs et d'incidents" qui pourraient "facilement conduire à une escalade qui échappe à tout contrôle" est grand. Le diplomate américain, qui a également rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati, a ajouté : "Nous pensons que nous pouvons mettre fin au conflit maintenant, aujourd'hui, ici au Liban." Une solution diplomatique est toujours possible.

Hezbollah a été presque quotidiennement en train de bombarder le nord d'Israël depuis le début du conflit dans la bande de Gaza suite à l'attaque majeure de Hamas le 7 octobre. Israël répond par des attaques au Liban. Jusqu'à présent, au moins 568 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 118 civils. Du côté israélien, 22 soldats et 26 civils ont été tués. Des centaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière ont dû quitter leur foyer.

Les tensions ont augmenté récemment après que le chef de Hamas, Ismail Haniyeh, ait été tué à Téhéran et que le chef militaire de Hezbollah, Fuad Shukr, ait été tué à Beyrouth à la fin juillet. Shukr a été tué dans une attaque de l'armée israélienne, Haniyeh par une explosion dans la capitale iranienne. Israël n'a pas commenté la mort de Haniyeh ; Hamas et l'Iran accusent Israël des deux attaques.

