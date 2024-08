Enquête commerciale menée par la Chambre de commerce - Environ un tiers des entreprises s'inquiètent de leur compétitivité.

Presque un tiers des entreprises du Nord de l'Allemagne estiment que leur compétitivité en Allemagne est menacée, selon la Chambre de l'Industrie et du Commerce (IHK). Cette conclusion découle de l'Indicateur de Transition Énergétique de la Chambre de l'Industrie et du Commerce allemande, annoncé par IHK Nord à Hambourg. Les coûts énergétiques élevés, qui ont également un impact sur les stratégies d'investissement de ces entreprises, sont la principale raison de cette préoccupation.

Environ 29 % des entreprises ont réduit leurs investissements dans les opérations fondamentales, tandis que 20 % ont reporté les investissements pour les mesures de protection de l'environnement. Dans le même temps, l'enquête auprès de 503 entreprises du Nord de l'Allemagne a montré que 38 % considèrent l'impact de la transition énergétique sur leur compétitivité comme négatif ou très négatif. D'un autre côté, seulement 23 % le perçoivent comme positif.

"Le Nord de l'Allemagne, connu pour sa capacité de production d'énergie renouvelable importante, comme l'éolien, le solaire, la géothermie et la biomasse, peut tirer parti de la transition vers une économie neutre en carbone", a déclaré Bernhard Brons, président de IHK Nord. Cependant, il a souligné que les entreprises ont besoin du soutien politique et de la certitude pour exploiter ces opportunités.

Défi de la Transition

Les principaux obstacles pour les entreprises dans la transition sont l'incohérence et l'insécurité de la politique énergétique et la bureaucratie excessive. Les procédures de planification et d'approbation lentes arrivent en troisième position comme défis, selon IHK. Malheureusement, les mesures prévues par le gouvernement n'ont pas encore atteint la plupart des entreprises, a noté Brons.

"L'expansion immédiate des réseaux de puissance et l'établissement de l'infrastructure de l'hydrogène sont essentiels", a souligné Brons. Les entreprises du Nord de l'Allemagne ont besoin d'un accès planifié et fiable à l'hydrogène pour atteindre leurs objectifs climatiques.

La mesure politique la plus fréquemment demandée par les entreprises pour une transition énergétique sécurisée est une réduction des taxes et contributions sur l'électricité, a rapporté IHK.

L'Union Européenne, avec son accent sur les politiques énergétiques durables, pourrait potentiellement fournir un soutien politique et une certitude pour aider les entreprises du Nord de l'Allemagne à surmonter les défis de la transition énergétique. Cependant, de nombreuses entreprises du Nord de l'Allemagne, faisant partie du marché plus large de l'Union Européenne, sont actuellement préoccupées par l'impact négatif ou très négatif de la transition énergétique sur leur compétitivité au sein de l'Union Européenne.

