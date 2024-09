Environ un tiers de tous les véhicules électriques immatriculés dans l'UE seront en Allemagne d'ici 2023.

Le marché des véhicules électriques en Allemagne semble actuellement stagner. Notamment, un petit nombre de nations européennes ont dépassé l'Allemagne l'an dernier, en partie grâce à des subventions gouvernementales. En général, un gradient nord-sud marqué est observable dans les données d'immatriculation.

L'an dernier, environ 524 200 véhicules électriques ont été nouvellement immatriculés en Allemagne, représentant environ 33,3 % des 1,55 million de véhicules électriques immatriculés dans l'ensemble de l'UE, selon l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden. La part d'immatriculations de véhicules électriques en Allemagne s'élevait à 18,4 % en 2022, en légère augmentation par rapport aux 17,8 % de 2021. Cependant, cette tendance n'a pas persisté cette année ; selon l Autorité fédérale des transports routiers, seulement 12,7 % des voitures nouvellement immatriculées entre janvier et août étaient équipées d'une propulsion entièrement électrique.

L'Allemagne a ainsi dépassé la moyenne de l'UE de 14,6 % en 2023, mais reste largement derrière la Suède (38,6 %), le Danemark (36,1 %) et la Finlande (33,8 %). Les plus forts taux sont observés dans les pays non membres de l'UE, la Norvège et l'Islande : la Norvège a enregistré près de 80 % de ses nouvelles immatriculations de voitures comme électriques, tandis que l'Islande a dépassé la barre des 50 %. Les facteurs explicatifs incluent la disponibilité de l'infrastructure de recharge, les incitations fiscales et les exonérations de péages ou de frais de stationnement, selon l'office statistique. Un gradient nord-sud clair est observable en Europe, avec le plus faible nombre de nouvelles voitures électriques immatriculées en Croatie (2,6 %) et en Slovaquie (2,9 %).

Les chiffres d'immatriculation ont chuté après le retrait des subventions

L'Allemagne a mis fin aux subventions pour les véhicules électriques – jusqu'à 4 500 € pour l'achat de nouveaux véhicules – à la fin de 2023. Depuis, les immatriculations de nouveaux véhicules électriques ont chuté : par exemple, en août, il y a eu une baisse de 68,8 % par rapport à l'année précédente.

Le gouvernement allemand cherche maintenant à stimuler les ventes de véhicules électriques avec des avantages fiscaux pour les voitures de société. Les entreprises pourront bénéficier d'une dépréciation plus rapide des voitures de société à propulsion électrique et de taxes plus basses pour les véhicules électriques plus coûteux. De plus, l'industrie automobile réclame une expansion plus rapide de l'infrastructure de recharge et des prix de l'électricité moins élevés.

L'Allemagne classée deuxième en part de ventes de voitures neuves

Le gouvernement allemand vise à avoir au moins 15 millions de voitures particulières entièrement électriques sur les routes allemandes d'ici 2030. Au début de cette année, il y avait environ 1,4 million de véhicules électriques sur les routes allemandes, selon l'Autorité fédérale des transports routiers.

Au total, environ 49,1 millions de véhicules particuliers étaient immatriculés en Allemagne. Quels que soient la source d'énergie, l'Allemagne a une part relativement élevée de presque

