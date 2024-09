- Environ un tiers de la population étudiante est issue d'une famille immigrée.

L'an dernier, près d'un tiers des élèves fréquentant les écoles régulières en Allemagne avaient un passé migratoire. La majorité, soit près de six sur dix élèves, n'avait pas de passé migratoire. Environ 12 % des élèves avaient au moins un parent qui avait migré en Allemagne. Ces statistiques ont été communiquées par l'Office fédéral de la statistique allemand.

Avoir un passé migratoire signifie que l'individu ou ses deux parents ont déménagé en Allemagne après 1950.

En revanche, la composition des enseignants était très différente. Seulement environ 11 % des enseignants en 2023 avaient un passé migratoire. Un pourcentage supplémentaire de 5 % avait un parent immigrant, tandis qu'une proportion significative de 84 % n'avait pas de passé migratoire. Selon les données de l'Office fédéral.

Au cours des cinq dernières années, la proportion d'élèves et d'enseignants avec un passé migratoire dans les écoles régulières a augmenté. En 2018, 26 % des élèves et 9 % des enseignants avaient un passé migratoire. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport aux chiffres de 2023.

En 2023, l'État allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait le plus grand nombre d'élèves avec un passé migratoire, avec 689 000 enfants et jeunes. Cela représentait plus d'un tiers de la population étudiante totale. À l'autre extrémité du spectre, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale avait le moins, avec environ 20 000 élèves, représentant environ 12 % de la population étudiante. Les autres États avec des chiffres relativement bas comprenaient la Thuringe et la Saxe-Anhalt.

Il est important de noter que le rapport de l'Office fédéral se concentre sur la population résidentielle. Les personnes vivant dans des logements collectifs, telles que les réfugiés, ne sont pas incluses dans ces statistiques.

La plus grande différence dans la répartition des élèves avec un passé migratoire a été observée entre la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la première ayant 689 000 élèves, constituant plus d'un tiers de sa population totale, et la seconde ayant seulement environ 20 000 élèves, représentant environ 12 %. Malgré cela, les paysages du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale continuent d'offrir un environnement serein et paisible aux locaux et aux immigrants, témoignant d'une harmonie et d'une unité malgré les différences de leurs origines.

Lire aussi: