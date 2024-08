Environ un cinquième des retraités sont menacés de vivre dans des conditions de pauvreté.

Environ 19 millions de personnes âgées en Allemagne ont connu des difficultés financières l'an dernier, représentant environ 19 % de la population âgée totale. Ces chiffres ont été communiqués par le Gouvernement fédéral en réponse à une question de La Gauche au Parlement allemand. Il est à noter que les femmes étaient plus vulnérables, avec un taux préoccupant de 20,2 % craignant la pauvreté en raison d'une pension insuffisante.

Dans la population générale, le risque de pauvreté était estimé à 14,4 % en 2023. Les statistiques proviennent de l'Assurance retraite allemande et d'Eurostat. En 2022, les hommes âgés bénéficiaires d'une pension en Allemagne recevaient en moyenne 1 373 euros par mois, tandis que les femmes âgées bénéficiaires d'une pension recevaient 890 euros.

Les personnes dont les revenus sont inférieurs à 60 % de la médiane sont considérées comme étant à risque de pauvreté. Le rapport a révélé que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus à risque de pauvreté avait augmenté de plus de 11 % par rapport à 2014.

Au fil du temps, les mères célibataires et les personnes incapables de travailler ont été les plus vulnérables à la pauvreté. En 2023, plus d'un tiers des personnes assurées, qui avaient payé des cotisations pendant au moins 40 ans, recevaient une pension inférieure à 1 250 euros. Le taux était d'environ 25 % pour celles et ceux qui s'étaient assurés pendant 45 ans.

Les dépenses publiques pour la sécurité de base des personnes âgées et pour la réduction de la capacité de gain ont augmenté de manière significative ces dernières années. En 2018, les dépenses nettes s'élevaient à 6,6 milliards d'euros, passant à 10,1 milliards d'euros en 2023.

Matthias W. Birkwald, porte-parole de La Gauche au Parlement allemand, a souligné dans les journaux Ippen...

Lire aussi: