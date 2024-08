- Environ un cinquième des femmes éducatrices changent de milieu professionnel.

Malgré une pénurie de travailleurs qualifiés dans de nombreux centres de garde d'enfants à travers la Basse-Saxe, la main-d'œuvre dans ce secteur a connu une augmentation substantielle ces derniers temps. Une étude menée par l'Institut de recherche sur l'emploi de Basse-Saxe-Bremen a révélé qu'en 2022, plus de 26 700 personnes supplémentaires avaient été employées dans les garderies par rapport à 2013, soit une augmentation de 52 %.

Cependant, les chercheurs ont également souligné que près de 20 % des travailleurs de la garde d'enfants, principalement des femmes (94 %), changent fréquemment de carrière et optent pour d'autres opportunités. Cette tendance peut être attribuée à des changements professionnels, mais aussi à des conditions de travail difficiles, notamment des équipes réduites, du stress physique comme le bruit constant et la posture voûtée, et de la pression.

Des conditions de travail améliorées pourraient aider à atténuer la pénurie de compétences dans la garde d'enfants, car les professionnels pourraient choisir de rester plus longtemps dans le domaine ou les travailleurs à temps partiel pourraient augmenter leurs heures hebdomadaires. Actuellement, l'emploi à temps partiel dans la garde d'enfants représente un étonnant 72 % de la main-d'œuvre.

L'étude a montré que les salaires ont augmenté de manière significative au fil des ans, et le salaire devrait désormais prendre une place mineure dans les discussions sur l'attractivité de la profession pour les personnes qualifiées. En fait, les travailleurs à temps plein de la garde d'enfants gagnent environ 3 600 euros bruts, soit environ 125 euros de plus que le salaire médian de tous les employés de Basse-Saxe.

Dans l'ensemble, plus de 78 000 personnes sont employées dans la garde d'enfants en Basse-Saxe. Les chercheurs attribuent la croissance significative de ces professions ces dernières années à leur "importance gigantesque" pour la société.

Il est intéressant de noter que le ratio des sexes et l'emploi à temps partiel dans la garde d'enfants sont considérablement déséquilibrés. La proportion de femmes et de travailleurs à temps partiel est beaucoup plus élevée que dans d'autres secteurs, tandis que le groupe d'âge est plus jeune et que les travailleurs étrangers sont relativement rares (environ 3 %). Une explication possible est la complexité de la reconnaissance des qualifications étrangères dans cette profession par rapport à d'autres.

