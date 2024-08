Environ soixante-quinze personnes devraient perdre la vie en 2023 en raison de fautes de soins de santé.

Erreurs médicales fréquentes, conséquences graves : 75 décès l'an dernier. Les spécialistes s'inquiètent d'un nombre potentiellement beaucoup plus élevé et réclament un signalement obligatoire.

Une erreur a conduit une femme de 39 ans à subir une stérilisation à la place d'une chirurgie planifiée pour retirer un kyste. Les erreurs de prescription, l'administration de médicaments incorrects ou la perte d'instruments chirurgicaux après l'opération sont des exemples d'incidents qui ne devraient jamais se produire, selon les évaluateurs médicaux.

Environ 150 tels incidents graves ont été documentés l'an dernier. Le Service médical a révélé ces chiffres lors de la présentation de ses statistiques annuelles 2023 à Berlin. Ils fonctionnent comme experts pour les assureurs maladie et soins de longue durée. Les décès dus à des erreurs médicales étaient de 75 l'an dernier, tandis que les experts ont rapporté 84 tels décès l'année précédente.

"Le signalement obligatoire est nécessaire pour prévenir de tels incidents", souligne Stefan Gronemeyer, PDG du Service médical de l'Association fédérale allemande. Malheureusement, les hôpitaux n'exigent pas actuellement un tel signalement, ce qui signifie que les statistiques ne comprennent que les cas initiés par les patients eux-mêmes.

Un cas sur cinq révèle des dommages

Le protocole est actuellement le suivant : si un patient suspecte une erreur pendant son traitement, il peut s'adresser à son assurance maladie. La compagnie peut ensuite employer le Service médical pour enquêter sur l'affaire. Ces cas ne sont comptabilisés dans les statistiques qu'après enquête. Cette procédure a été utilisée 11 500 fois en 2023, soit une baisse d'environ 600 cas par rapport à l'année précédente.

Dans la plupart des cas (71,1 %), les experts n'ont trouvé aucune preuve de négligence médicale. Cependant, dans environ 20 % des cas (2 679 traitements), les patients ont subi des dommages en raison d'erreurs médicales. Cela signifie que le nombre de cas reste relativement stable - seulement 17 cas supplémentaires ont été signalés l'année précédente. Dans tous les autres cas, soit aucun dommage n'a été détecté, soit un lien clair entre le dommage et la négligence n'a pu être établi.

La proportion d'erreurs prouvées est infime, représentant moins de 1 % de tous les traitements en Allemagne. Compte tenu du grand nombre de cas de traitement annuel dans les pratiques, environ 500 millions, ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves pour les patients.

Quelle est la gravité des dommages ?

Dans la plupart des cas (65,5 %), les dommages aux patients étaient temporaires, mais ils sont permanents pour presque un tiers (29,7 %) de ceux qui en sont affectés. L'an dernier, 180 de ces dommages permanents ont été classés comme graves, laissant les patients dans le besoin de soins constants, aveugles ou paralysés.

Les experts estiment que le nombre réel d'erreurs de traitement est probablement beaucoup plus élevé. Ils suspectent qu'un pour cent de tous les traitements hospitaliers entraîne des dommages évitables. "Les experts estiment qu'il y a environ 17 000 décès évitables liés aux erreurs dans nos hôpitaux chaque année", a expliqué le PDG Gronemeyer, citant une étude commandée par l'Alliance d'action pour la sécurité des patients.

Pour apprendre de ces erreurs et prévenir les occurrences futures, le Service médical propose un système de signalement obligatoire, sans pénalité et pseudonymisé pour de tels cas. Ils réclament également un fonds d'indemnisation.

"Si de telles erreurs se produisent, les problèmes éventuels dans le processus d'approvisionnement doivent être systématiquement abordés", a exigé Gronemeyer. Il a critiqué le fait que la réforme hospitalière prévue par le gouvernement fédéral ne comprend pas de procédures pour éviter les erreurs, qui sont déjà la norme à l'étranger.

La Fondation allemande pour la protection des patients a également sévèrement critiqué la gestion des erreurs dans le domaine médical. "Les patients sont souvent négligés ici. Parce qu'il n'y a pas de culture de l'erreur dans les cabinets et les maisons de retraite", a déclaré le conseil d'administration, Eugen Brysch.

À la demande, le ministère fédéral de la Santé (BMG) a déclaré que les cliniques et les cabinets sont déjà légalement tenus d'implanter des systèmes de signalement d'erreurs. "À la fois dans le secteur médical contractuel et dans les hôpitaux, les évaluations indiquent un taux de mise en œuvre élevé pour la gestion des erreurs et les systèmes de signalement d'erreurs", a déclaré le ministère.

Pour indemniser les personnes concernées, un fonds d'indemnisation tel que promis dans l'accord de coalition est nécessaire. "Il n'est pas acceptable que les lésés doivent attendre des années pour obtenir leurs droits", a critiqué Brysch et réclamé une loi du ministre de la Santé. Le BMG a déclaré qu'ils examinent si une

