Environ quatre nouveaux employés sur dix semblent occuper des postes temporaires.

Environ quarante pour cent des recrues fraîches, à titre indicatif, reçoivent initialement uniquement un contrat temporaire, et ce chiffre atteint presque cinquante pour cent pour les individus de moins de vingt-cinq ans. Bien que ce taux ait été en baisse progressive, il reste encore important, selon les recherches menées par l'Institut de recherche économique et sociale (WSI) de la Fondation Hans Böckler. Les disparités entre les régions sont importantes.

Le WSI a examiné les données de l'Agence fédérale pour l'emploi lors du dernier trimestre de 2023. Ils ont découvert que 37,8 % de tous les nouveaux embauchés cotisant à la sécurité sociale étaient en contrat temporaire. Lors du dernier trimestre de 2021, juste après la crise du COVID-19, ce chiffre était de 42 %.

La part des contrats temporaires parmi les jeunes travailleurs était de 48,4 % à la fin de 2023. Pour les individus âgés de vingt-cinq à cinquante-quatre ans, elle était de 35,1 %, et pour ceux de cinquante-cinq à moins de soixante-cinq ans, elle était de 32,3 %. Parmi les nouveaux embauchés âgés de soixante-cinq ans et plus, la part des contrats temporaires a augmenté de manière significative, avec plus de fifty pour cent de ces individus employés en contrat temporaire en 2023.

Le WSI attribue les importantes variances régionales aux industries où les nouveaux embauchés sont le plus souvent proposés en contrat temporaire. Dans tout le pays, le plus haut taux de nouveaux embauchés en contrat temporaire se trouve à Heidelberg, une ville universitaire avec un grand hôpital universitaire (62,5 %). Cela est suivi de près par Cologne, où les industries des médias et de la publicité ont une forte présence. À Cologne, 62,2 % des nouveaux embauchés cotisant à la sécurité sociale ont été embauchés en contrat temporaire. Selon le WSI, le troisième taux le plus élevé se trouve à Potsdam (59,0 %), en raison de l'industrie du film qui y est présente.

La baisse du pourcentage de contrats temporaires parmi les nouveaux embauchés a presque atteint son niveau d'avant la pandémie à la fin de 2023. Malgré ces progrès, près de la moitié des jeunes travailleurs reçoivent encore uniquement des contrats temporaires.

