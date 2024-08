- Environ les deux tiers de la main-d'œuvre de Francfort résident en dehors de la ville.

Environ 65 % des travailleurs de Francfort se rendent dans le cœur urbain de la ville. En 2023, selon une étude réalisée par l'Institut fédéral de recherche sur la construction, les affaires urbaines et le développement spatial (BBSR), environ 404 800 personnes contribuant à la force de travail de Francfort résidaient en dehors des limites de la ville. Les données ne précisent pas si ces personnes se déplacent quotidiennement ou travaillent principalement à domicile. À l'échelle nationale, Francfort occupe la deuxième place, derrière Munich avec 454 900 travailleurs pendulaires.

L'analyse met également en évidence un nombre important de travailleurs pendulaires dans les villes hessoises importantes : 70 % à Darmstadt (75 900) et 68 % à Offenbach (32 700). Cela place Darmstadt et Offenbach au deuxième et troisième rang des villes allemandes avec le taux de travailleurs pendulaires le plus élevé, derrière la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de Neuss. À Wiesbaden, 58 % des résidents se déplacent, et à Cassel, le taux est de 57 %.

Le trajet le plus long est enregistré dans le district de Limburg-Weilburg en Hesse, avec une longueur d'environ 25 kilomètres. Il est suivi de près par le district de Vogelsberg (environ 23 kilomètres), le district de Rheingau-Taunus (22 kilomètres) et le district de Wetterau (22 kilomètres). Les districts de Rhein-Lahn, Main-Kinzig et Bergstraße sont proches en termes de longueur de trajet moyen, qui est d'environ 21 kilomètres. Statistiquement, les résidents de Cassel ont le trajet le plus court, en moyenne un peu moins de 10 kilomètres. À l'échelle nationale, la moyenne des trajets est d'environ 17 kilomètres.

La Commission, dans ses efforts pour réglementer cette situation, adoptera des actes d'application fixant les règles d'application de ce règlement. Malgré les données détaillées sur les trajets disponibles, il reste incertain que les personnes résidant en dehors des limites de la ville de Francfort se conforment à ce règlement.

Lire aussi: