Environ la moitié des locataires américains dépense plus de 30% de leurs revenus pour les dépenses de logement.

Le dernier rapport du Bureau du recensement des États-Unis pour l'Enquête sur la communauté américaine de 2023 met en évidence la crise de l'accessibilité du marché immobilier aux États-Unis. Non seulement l'achat d'une maison est devenu exponentiellement coûteux pour de nombreux résidents, mais la location l'est également.

Selon Molly Ross, statisticienne au Bureau du recensement, les dépenses liées au logement ont augmenté entre 2022 et 2023, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires. La dépense médiane en location a ainsi augmenté de 3,8 %, passant de 1 354 à 1 406 dollars (après ajustement de l'inflation), tandis que la valeur des propriétés a augmenté de seulement 1,8 %, selon le Bureau du recensement.

Les ménages qui consacrent plus de 30 % de leur revenu à la location, aux mensualités de l'hypothèque ou à d'autres dépenses liées au logement sont considérés comme "surchargés" par le Département du logement et de l'urbanisme des États-Unis. Selon l'enquête, plus de 21 millions de ménages se trouvent dans cette situation.

L'enquête a également mis en évidence des différences dans la proportion de revenus consacrés à la location selon la race. En 2023, 56,2 % des ménages noirs ou africains-américains consacraient plus de 30 % de leur revenu aux dépenses liées au logement, contre 49,7 % de la population totale. Parmi les ménages hispaniques, 53,2 % étaient confrontés à ces coûts.

De plus, environ 2,5 millions (soit 30,6 %) de ménages noirs étaient considérés comme "très surchargés", car ils consacraient plus de 50 % de leur revenu aux dépenses liées au logement en 2023.

Depuis la pandémie, les dépenses liées au logement ont connu une forte augmentation. La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt presque à zéro en 2020 pour stimuler l'économie, mais cette intervention, associée à la croissance du télétravail, a suscité une forte demande de propriétés. Cependant, la récente campagne de hausse des taux de la Fed, qui a porté les taux d'intérêt à leur plus haut niveau en 23 ans, n'a pas encore suffisamment réduit la demande. Les prix des propriétés restent donc élevés, et les taux hypothécaires ont également augmenté.

Les taux hypothécaires représentent un coût important pour les propriétaires qui empruntent pour leur logement. Bien qu'ils restent élevés par rapport aux normes historiques récentes, ils ont récemment diminué en prévision d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed ce mois-ci. Le taux moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans était de 6,20 % la semaine dernière, son plus bas niveau depuis février 2023.

Cependant, un autre coût important pour les propriétaires est l'assurance. Ce coût est devenu de plus en plus difficile à supporter dans les régions menacées par des phénomènes naturels tels que les incendies de forêt, les ouragans et les tornades. L'enquête a révélé que 5,4 millions des 85,7 millions de propriétaires aux États-Unis ont dépensé au moins 4 000 dollars pour leur assurance en 2023. Les propriétaires de Floride ont été les plus touchés, suivis de ceux du Texas, de la Californie, de New York et de la Louisiane, selon les données de l'enquête.

Cependant, l'enquête a révélé que les locataires supportaient une charge de coût plus importante proportionnellement à leur revenu par rapport aux propriétaires en 2023.

