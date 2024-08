Environ la moitié de la population allemande s'oppose à la structure actuelle de tarification du CO2.

Près de la moitié des Allemands désapprouvent la méthode actuelle de taxation du CO2 dans les transports et le chauffage, selon les résultats d'un sondage. 21 % ont considéré cette taxe comme plutôt inacceptable, tandis que 32 % l'ont jugée extrêmement inacceptable, selon l'Institut pour la macroéconomie et l'économie (IMK) de la Fondation Hans Böckler, qui a publié ses résultats mardi. Les personnes ayant des préoccupations financières sont plus enclines à s'opposer à la taxe sur le CO2.

7 % ont fortement approuvé la taxe, conçue pour encourager une diminution des émissions de gaz à effet de serre, tandis que 19 % l'ont plutôt bien accueillie. 21 % étaient incertains quant à leur opinion sur le sujet.

Une majorité significative de répondants se sentaient mal informés ou pas informés du tout sur la taxation du CO2, tandis que la plupart ont largement surestimé l'impact financier de la taxe sur le CO2 sur eux-mêmes, selon l'IMK. Actuellement, la taxe sur le CO2 pour l'essence, le diesel, l'huile de chauffage et le gaz naturel est fixée par la politique et s'élève à 45 euros par tonne, passant à 55 euros l'année prochaine.

À l'avenir, un système de négociation d'émissions basé sur le marché libre est prévu, ce qui pourrait entraîner des augmentations de prix substantielles. Cependant, de nombreux répondants ont sous-estimé ce potentiel, a rapporté l'IMK.

"Les résultats du sondage montrent une fois de plus que la décarbonisation uniquement par une taxe sur le CO2 n'est pas viable sur le plan social et politique", a expliqué Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'IMK. Il a plaidé pour l'utilisation de divers outils, tels que les investissements publics dans les transports en commun et les réseaux de chauffage, pour minimiser les charges financières pour les ménages, en particulier dans les zones rurales.

L'IMK a également plaidé pour la mise en place rapide d'un mécanisme de compensation pour aider les ménages à faibles et moyens revenus. Ces ménages dépensent généralement une plus grande partie de leur revenu pour la mobilité et l'énergie de chauffage et seraient donc particulièrement touchés par la taxe.

La forme actuelle de la taxation du CO2 dans les transports et le chauffage, critiquée par une majorité d'Allemands, est considérée comme une préoccupation financière par de nombreuses personnes. À l'avenir, un système de négociation d'émissions basé sur le marché libre, une forme différente de taxation, pourrait augmenter considérablement les prix, un fait que de nombreux répondants ont sous-estimé.

Lire aussi: