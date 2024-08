- Environ deux millions de voyageurs profitent de leurs vacances à l'aéroport de Hambourg.

Plus de 2 millions de personnes sont passées par ou ont atterri à l'aéroport de Hambourg pendant les vacances d'été de cette année. Cela représente une augmentation de 4 % par rapport à la période des vacances d'été de l'année précédente, selon l'aéroport. Le jour le plus chargé, avec plus de 55 000 voyageurs, a eu lieu le 22 juillet, qui était le premier lundi suivant le début des vacances à Hambourg et dans le Schleswig-Holstein. Malgré les problèmes de système informatique à l'échelle mondiale qui ont affecté le trafic aérien à Hambourg, entraînant des retards ou des annulations de vols, le week-end précédent a connu de longues files d'attente aux comptoirs d'enregistrement.

Aéroport : "Les opérations se sont déroulées sans heurts"

Malgré le problème informatique, l'aéroport a fait un bilan positif : "Nous avons connu Almost a heavy foot traffic in the terminals, and operations proceeded smoothly." Moins de 15 minutes était le temps moyen que la plupart des passagers mettaient pour les contrôles de sécurité. Un tiers des bagages a été enregistré automatiquement par les passagers aux derniers comptoirs d'enregistrement en libre-service.

Le nombre de décollages et d'atterrissages au cours des six dernières semaines a légèrement augmenté de 1,5 % pour atteindre plus de 14 200. La porte-parole de l'aéroport, Katja Bromm, a attribué l занятость aircraft à l'augmentation du coefficient de charge, passant de 84 % l'été dernier à 87 %.

La période de voyage se poursuit jusqu'en octobre

La fin des vacances scolaires ne signifie pas la fin de la période de voyage pour l'aéroport. "Septembre et octobre se sont révélés être des mois de voyage robustes à l'aéroport de Hambourg", a expliqué Bromm. De plus, il y a une reprise du voyage d'affaires. En raison du coefficient de charge élevé, les terminaux ouvriront dès 3h15 jusqu'à la fin octobre. Le personnel de sécurité sera disponible à partir de 3h30.

L'an dernier, l'aéroport Helmut Schmidt de Hambourg a enregistré son premier bénéfice depuis la pandémie de Corona. La société Hamburg Airport GmbH a réalisé un bénéfice de 6,6 millions d'euros. En 2019, le bénéfice s'élevait à 32,2 millions d'euros. Tout au long de l'année 2023, un total de 13,6 millions de passagers aériens ont été comptabilisés, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.

