- Environ 900 cas de faute électorale ont été signalés en Saxe

Élections en Saxe entachées de multiples actes illégitimes

Les élections en Saxe ont été entachées par une multitude d'actes illégitimes. Selon le ministère de l'Intérieur de Saxe, il y a eu presque 900 infractions à caractère politique liées aux élections municipales, européennes et régionales de cette année. Les premiers rapports ont été publiés dans "taz".

La plupart des cas (815) concernaient des affiches électorales vandalisées. Les partis comme le SPD et l'AfD ont été les plus touchés. Il y a eu 55 cas d'attaques ciblées contre des représentants de parti, et des bureaux de parti ont été visés dans 14 cas. En outre, 14 cas de crimes violents ont été documentés. L'agression brutale de l'homme politique du SPD Matthias Ecke en mai a été le point culminant macabre. Il a dû subir une intervention chirurgicale à l'hôpital.

Michael Nattke, directeur de l'Office culturel saxon, a déclaré à "taz" : "Malheureusement, il est devenu courant pour les candidats politiques en Saxe d'être harcelés ou confrontés." L'atmosphère est "intense". "La scène d'extrême droite est très confiante." Pour mettre fin à cela, tous les moyens légaux doivent être épuisés et les contrevenants doivent être inculpés plus rapidement. "Il faut un changement de perspective de la part de la justice."

Le nouveau parlement régional de Saxe sera élu le 1er septembre. La candidate principale du SPD, Petra Köpping, estime que la campagne électorale sera plus féroce que jamais. Elle accuse les populistes de divers partis de cette escalade.

Le SPD, l'un des partis touchés par les affiches électorales vandalisées et les attaques ciblées, est déterminé à faire face à la campagne électorale intense en Saxe. Les autorités devraient poursuivre rapidement les contrevenants, comme le suggère Michael Nattke, afin de réduire la confiance de la scène d'extrême droite dans de tels actes.

