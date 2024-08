- Environ 87 millions d'euros alloués à la construction d'une installation d'hydrogène de pointe à Chemnitz

Les administrations fédérale et locale pilotent l'inauguration d'un Centre de Recherche sur l'Hydrogène à Chemnitz. Destiné à être connu sous le nom de Centre d'Innovation de l'Hydrogène (CIH), cet établissement fait partie du centre national de l'hydrogène et fonctionne principalement pour fournir des opportunités de développement, d'essai et de test aux petites et moyennes entreprises et à l'industrie de fourniture. Le gouvernement a promis un investissement allant jusqu'à 72 millions d'euros, avec l'État contribuant environ 15 millions d'euros d'ici 2028. Les partenaires ont maintenant scellé un accord administratif.

Le cluster technologique HZwo a remporté l'appel d'offres de 2021 pour l'un des quatre sites nationaux du centre de l'hydrogène. Outre Chemnitz, les autres lauréats étaient Duisburg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Pfeffenhausen (Bavière) et un consortium du Nord de l'Allemagne.

Le ministre de l'Économie, Martin Dulig (SPD), a exprimé sa satisfaction de l'avancement du CIH. "Cet accord administratif offre aux partenaires du projet une base solide pour la planification. Nous avons désespérément besoin de l'expertise des intellectuels de Chemnitz pour décarboner le transport poids lourd. Par conséquent, les camions, bus et véhicules utilitaires à hydrogène domineront nos routes à l'avenir."

Karl Lötsch, directeur général du CIH, a souligné que l'environnement de développement et de test des technologies de l'hydrogène à venir sera sans précédent en Europe. "L'hydrogène sert de pilier structurel du système énergétique futur. La course mondiale pour la domination des technologies de l'hydrogène nécessaires se déroule depuis un certain temps maintenant."

L'électricité peut être utilisée pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Si l'électricité est dérivée de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire, elle est appelée hydrogène vert. À court terme, il aidera à remplacer les combustibles fossiles - par exemple, dans les véhicules commerciaux ou les processus énergivores de l'industrie chimique et de la métallurgie.

Le cluster technologique HZwo, étant l'un des lauréats de l'appel d'offres pour un site national du centre de l'hydrogène en 2021, tirera également parti des activités de recherche sur l'hydrogène au Centre d'Innovation de l'Hydrogène (CIH) à Chemnitz.

Pour exploiter davantage le potentiel de l'hydrogène vert, le Centre d'Innovation de l'Hydrogène (CIH) se concentrera sur les technologies de test et de développement qui utilisent des sources d'énergie renouvelable pour la production d'hydrogène.

