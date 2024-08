Crise de santé mondiale : l'épidémie de coronavirus - Environ 8,5 millions d'euros de prêts d'urgence pour l'aide au coronavirus sont remboursés.

Au début de la pandémie en 2020, le Land de Sarre a distribué des fonds de secours contre le coronavirus bien supérieurs aux besoins. Plus de 8,5 millions d'euros ont été rendus par des entreprises locales et des travailleurs indépendants, comme l'a révélé le ministère de l'Économie de Sarrebruck à l'agence de presse allemande sur demande.

Environ 1 100 personnes ont choisi de rendre 8,2 millions d'euros de manière volontaire. À ce jour, environ 240 mesures coercitives ont abouti à des remboursements totalisant environ 305 000 euros. Le processus d'évaluation se poursuit, a rapporté le ministère. Environ 300 signalements ont été déposés pour suspicion de fraude aux subventions.

Environ 160 millions d'euros de fonds de secours contre le coronavirus ont été alloués au Land de Sarre. Initialement, environ 23 000 demandes ont été approuvées. La première forme d'aide financière pour les petites entreprises a été fournie par l'aide fédérale, qui pouvait être demandée au printemps 2020 pour une période de financement de trois mois. Son objectif était de maintenir la viabilité économique des entreprises et des travailleurs indépendants et de répondre aux besoins urgents de liquidités pendant la crise.

L'annonce du processus de déclaration officiel dans le Land de Sarre a été retardée après les vacances d'été, les travailleurs indépendants touchés par les inondations de la Pentecôte étant la principale raison. Le processus se déroule via une plateforme en ligne et vise à comparer les besoins financiers prévus par les bénéficiaires à l'époque.

Le ministère fédéral de l'Économie estime qu'environ cinq milliards d'euros de fonds de secours contre le coronavirus ont été versés inutilement peu après le début de la pandémie en 2020. Au total, environ 13,6 milliards d'euros de fonds fédéraux ont été alloués aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants dans tout le pays. Le paiement effectif était la responsabilité des États fédéraux.

