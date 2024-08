- Environ 600 unités médicales engagées à Rave The Planet.

Au cours de la parade techno "Dance the Universe" à Berlin, l'équipe médicale responsable a rapporté environ 600 situations critiques. Selon un représentant, la plupart étaient liées à l'alcool ou aux substances, avec des individus signalant des complications circulatoires ou des convulsions. Certains individus ont été transportés à l'hôpital pour observation. Le représentant a également mentionné des incidents mineurs, comme des demandes de pansement.

L'année précédente, il y avait environ 500 situations critiques. Malgré la multitude de participants, le représentant a exprimé sa satisfaction quant au résultat. Ni les organisateurs ni les forces de l'ordre n'ont fourni de chiffres précis de participation. Les organisateurs avaient anticipé 300 000 individus et ont caractérisé la foule comme étant "des milliers". Selon les forces de l'ordre, la zone de l'événement entre la colonne de la Victoire et la porte de Brandebourg n'était pas complètement remplie, mais des milliers d'individus étaient présents tout au long de la journée.

Les forces de l'ordre ont accompagné l'événement avec environ 1 000 officiers. L'événement était "principalement paisible", selon le représentant des forces de l'ordre. Il y a eu quelques incidents, y compris des agressions et des délits sexuels. 122 individus ont été brièvement retenus pour déterminer leur identité. Les forces de l'ordre ont déposé 56 chefs d'accusation criminels et ont identifié 29 violations administratives. 21 officiers de police ont été blessés mais ont poursuivi leurs fonctions.

La principale attraction du festival était la porte de Brandebourg, où de nombreux participants ont pris des photos de groupe. Despite the high energy of the techno procession, medical personnel at the Brandenburg Gate were needed to assist a few individuals experiencing health issues.

Lire aussi: