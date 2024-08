- Environ 6 000 personnes d'origine afghane, ayant la citoyenneté allemande, résident à Hambourg.

Environ 6 000 réfugiés afghans à Hambourg détiennent un document de voyage spécifique, comme l'indique la réponse du Sénat à une question parlementaire de la faction AfD. Selon ces informations, environ 5 867 de ces documents de voyage sont actuellement en circulation. Le nombre total d'Afghans à Hambourg qui détiennent un permis de résidence pour des raisons légales, humanitaires ou politiques est d'environ 16 000 (à la fin de l'année 2023).

Avec ce passeport allemand équivalent, les demandeurs d'asile reconnus peuvent se rendre dans n'importe quel pays ayant signé la Convention de Genève sur les réfugiés, à l'exception de leur pays d'origine. Un visa pour l'Afghanistan et son pays voisin, l'Iran, est requis pour un tel voyage.

En réponse à une autre question parlementaire de la faction AfD, le Sénat a rapporté que la police fédérale transmet des informations sur les voyages vers le pays d'origine à l'autorité d'immigration, qui les transmet à l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF), qui examine une éventuelle perte de statut de protection. Malheureusement, le Sénat n'a pas pu fournir la fréquence de tels événements à Hambourg.

Des discussions récentes ont été suscitées par des allégations de "voyages de vacances" de réfugiés afghans dans leur pays d'origine. Selon l'enquête de RTL, des agences de voyage à Hambourg sont suspectées d'organiser ces visites à domicile.

L'autorité compétente en matière d'immigration accorde de l'importance aux rapports et signaux contenus dans la documentation mentionnée, a expliqué le Sénat. Elle est en contact avec le ministère fédéral de l'Intérieur et examine des mesures supplémentaires pour prévenir la mauvaise utilisation du statut de réfugié et reconnaître et, le cas échéant, sanctionner les situations liées.

Récemment, le sénateur de l'Intérieur d'Hambourg, Andy Grote (SPD), a déclaré à l'agence de presse allemande que les voyages vers le pays présumé de persécution pourraient également mettre en danger le statut de protection. S'il y a des itinéraires de voyage facilement accessibles vers l'Afghanistan, il y a également une possibilité de rapatriements.

La faction AfD a appelé le Sénat rouge-vert à mettre en place des mesures immédiates et exhaustives pour lutter contre la mauvaise utilisation du statut de réfugié. Les autorités devraient effectuer des contrôles systématiques des documents de voyage et établir un système central de signalement et de surveillance.

