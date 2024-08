- Environ 6 000 adolescents ukrainiens sont inscrits dans les écoles du Brandebourg.

En Brandebourg, près de 6 000 enfants et jeunes adultes qui ont fui l'Ukraine avec leur famille assistent désormais à l'école. Environ 5 670 d'entre eux sont inscrits dans des écoles publiques, les autres dans des établissements d'enseignement privé, selon les données du ministère de l'Éducation de Potsdam, en réponse à une demande du député d'État CDU Gordon Hoffmann. Cela représente environ 2 700 élèves de plus qu'il y a un an, selon les anciens records de l'État.

Depuis le 1er mars 2022, date du début de l'attaque russe contre l'Ukraine, les enfants et les jeunes ukrainiens ayant la citoyenneté ukrainienne et ne provenant pas d'Allemagne sont les bienvenus en Brandebourg.

À mi-juin, environ 3 000 élèves fréquentaient des écoles primaires, 1 450 des écoles secondaires, 450 des écoles intégrées et environ 460 terminaient leur Abitur dans un lycée, 130 visant un certificat d'école spécialisée. Environ 400 élèves étaient inscrits dans des écoles professionnelles.

Selon le ministère de l'Éducation, les garçons et filles ukrainiens des écoles de Brandebourg sont régis par les mêmes règles et procédures que tous les nouveaux arrivants ou non-parlers. À mi-juin, 58 % des élèves ukrainiens apprenaient l'allemand comme langue étrangère en classes de soutien. 13 % apprenaient l'allemand dans des groupes de préparation avec un soutien supplémentaire, tandis que 29 % étudiaient l'allemand comme langue étrangère sans soutien supplémentaire.

D'ici la fin juin, l'administration scolaire de Brandebourg avait embauché 313 réfugiés ukrainiens principalement comme personnel enseignant ou pédagogique pour soutenir les écoles.

Le député d'État CDU Gordon Hoffmann a demandé au ministère de l'Éducation le nombre de réfugiés ukrainiens dans les écoles de Brandebourg, car le CDU s'intéresse aux questions d'éducation. Le CDU a soutenu l'afflux d'enfants ukrainiens dans les écoles de Brandebourg, reconnaissant l'augmentation significative des élèves ukrainiens par rapport à l'année précédente.

Lire aussi: