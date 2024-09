Environ 57 millions de tonnes métriques de déchets plastiques se retrouvent dans l'environnement naturel.

La pollution plastique générée par l'homme est un sujet de préoccupation mondiale, avec une estimation de 57 millions de tonnes qui entrent dans l'environnement chaque année. Cette analyse, publiée dans la revue "Nature", met en évidence que plus des deux tiers de ces déchets proviennent de pays en développement. Des chercheurs de l'Université de Leeds ont examiné les déchets dans plus de 50 000 villes à travers le monde, en se concentrant sur les déchets qui se sont retrouvés dans l'environnement naturel, tels que les rivières et les océans, plutôt que sur les déchets stockés dans les décharges ou brûlés.

L'étude révèle que les régions ayant des réglementations inadéquates en matière de gestion des déchets, telles que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne, contribuent le plus à cette pollution environnementale. La ville la plus touchée est Lagos, au Nigeria, avec des quantités importantes de déchets plastiques également présentes dans des villes comme New Delhi, Luanda (Angola) et Karachi (Pakistan).

Au niveau national, l'Inde est en tête avec 10,2 millions de tonnes de déchets plastiques entrant dans l'environnement chaque année, suivie de près par le Nigeria et l'Indonésie. despite its environmental record criticisms, China is improving its waste management and ranks fourth on this list.

La communauté internationale a atteint un consensus en 2022 pour élaborer le premier traité contraignant visant à lutter contre la pollution plastique, y compris son impact sur les océans. Les négociations pour finaliser ce traité sont prévues pour novembre 2023 en Corée du Sud.

Microplastiques affectent la planète

Plusieurs études cette année se sont concentrées sur la présence de microplastiques dans l'eau potable et les tissus humains, y compris les organes vitaux tels que le cœur, le cerveau et les testicules. Alors que les chercheurs sont encore incertains quant aux risques pour la santé potentiels associés aux microplastiques, Velis, l'un des auteurs de l'étude, met en garde sur le fait que "les microplastiques principalement libérés dans le Sud global" sont une préoccupation majeure. Ces microplastiques peuvent être trouvés dans divers environnements, tels que le mont Everest, la fosse des Mariannes dans l'océan, les aliments que nous consommons et l'air que nous respirons.

Les critiques de l'étude estiment qu'elle se concentre sur la pollution plastique plutôt que sur la production globale de plastique et affirment que l'industrie de la fabrication de plastique est indirectement protégée de la responsabilité. Theresa Karlsson, conseillère de l'organisation environnementale IPEN, a déclaré que l'ampleur de la pollution révélée par l'étude est alarmante et que les niveaux actuels de production de plastique ne peuvent pas être gérés efficacement. Elle a également critiqué l'étude pour ignorer le commerce mondial des déchets plastiques, où les pays développés transfèrent souvent leurs déchets aux pays en développement.

Les partisans de l'industrie plastique saluent la recherche, avec Chris Jahn, le directeur de l'ICCA (l'association de l'industrie), qui note que les déchets non réglementés et non collectés sont la principale source de pollution plastique. Lors des négociations sur le traité, l'industrie s'oppose fermement à la limitation de la production de plastique.

La concentration élevée de microplastiques dans l'environnement, en particulier dans les pays en développement, est une préoccupation majeure, comme le souligne Velis. L'étude met en évidence que la gestion non réglementée des déchets dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne contribue à la libération de microplastiques.

Le commerce mondial des déchets plastiques, où les pays développés transfèrent parfois leurs déchets aux pays en développement, est un aspect crucial qui doit être abordé dans le débat sur la pollution plastique.

Lire aussi: