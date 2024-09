Environ 560 000 enfants à Gaza reçoivent des vaccins contre la polio à la fin de la phase initiale de la campagne de vaccination.

Humanitaires ont dépassé 90 % de la couverture de vaccination prévue dans la phase initiale de l'initiative dirigée par l'ONU, selon l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. La deuxième ronde d'immunisations est prévue dans quatre semaines, comme annoncé par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires lundi.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a salué sur les réseaux sociaux les professionnels de la santé qui ont géré cette opération complexe. Il a également reconnu la confiance et la coopération des familles.

Le Dr Tedros a déclaré : "C'est un exploit exceptionnel compte tenu des difficultés quotidiennes rencontrées dans la bande de Gaza. Un cessez-le-feu pourrait permettre d'atteindre encore plus d'objectifs."

L'assaut d'Israël contre Gaza, déclenché par les attaques du 7 octobre de Hamas, a provoqué une catastrophe humanitaire et détruit l'infrastructure cruciale. Plus de 70 % des installations d'eau et d'assainissement ont été détruites ou endommagées, a rapporté le Cluster WASH, un collectif dirigé par l'ONU responsable de la coordination des efforts humanitaires liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, en juillet. De plus, les restrictions israéliennes sur l'aide ont décimé les stocks de carburant, de chlore et de pièces de rechange, entraînant des problèmes d'approvisionnement en eau, de purification et de traitement des eaux usées, selon l'agence.

La campagne de polio de l'ONU, facilitée par les cessez-le-feu demandés par Israël, a été lancée après la détection du virus hautement contagieux dans les échantillons de eaux usées de la bande de Gaza en juin. En août seulement, un enfant de 11 mois est devenu la première personne à être diagnostiquée avec la polio à Gaza depuis 25 ans.

La polio affecte principalement les enfants de moins de 5 ans, entraînant une paralysie permanente et, dans les cas graves, la mort. Elle est très contagieuse et le seul moyen de la combattre est la vaccination, selon l'OMS.

Les travailleurs humanitaires ont rencontré de nombreux obstacles lors de la mise en œuvre du programme de vaccination, notamment dans la région nord de Gaza. Ils ont cité les ordres d'évacuation israéliens, les routes endommagées par les bombardements, les conflits qui s'intensifient et les faibles approvisionnements en carburant comme des défis importants.

Mahmoud Shalabi, travailleur humanitaire local de l'ONG britannique Medical Aid for Palestinians (MAP), a exprimé ses préoccupations concernant la violence continue des troupes israéliennes à CNN mardi. Il a déclaré : "Il y a eu des attaques et des tueries répétées de Palestiniens ces derniers jours par l'armée israélienne. C'est horrible."

Au moins 25 membres du personnel de MAP sont actuellement stationnés à Gaza pour soutenir la campagne dirigée par l'ONU, avec un accent mis sur le suivi pour s'assurer que les protocoles et les normes internationaux sont respectés, selon le site web de l'agence.

Shalabi a reconnu les risques et les défis du travail et de la vie à Gaza en ce moment, mais il a exprimé l'espoir quant à la résilience du peuple palestinien et l'esprit des travailleurs de la santé. Il a conclu : "Malgré les difficultés, cette campagne sera aussi réussie que possible."

Muhammad Darwish et Jeremy Diamond de CNN ont contribué à ce reportage.

