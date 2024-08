- Environ 490 candidats se sont affrontés pour l'élection, soutenant principalement le SPD.

Pour les élections régionales du 22 septembre en Brandebourg, environ 500 candidats participeront. Selon le bureau du commissaire aux élections d'État Josef Nußbaum, 236 personnes se présentent à la fois sur la liste d'État et comme candidats directs dans leurs circonscriptions respectives. Les circonscriptions de Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II et de Cottbus I ont le plus grand nombre de candidats directs, avec 10 chacun. Les bulletins de vote pourraient atteindre 43 centimètres de long.

Le SPD est en tête avec 87 candidats, ayant gouverné le Brandebourg depuis 1990. Après les réunions des comités de district et d'État, tous les candidats ont maintenant été finalisés. Le CDU a 45 candidats, le BVB/Libres Electeurs en ont 39, l'AfD et la Gauche en ont 35 chacun, et l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) en a 30.

Trois partis n'ont pas de liste d'État.

Les électeurs du Brandebourg ont deux fois plus de pouvoir lors de cette élection. Avec leur premier vote, ils élisent un candidat direct de leur circonscription. Le candidat ayant recueilli le plus de voix est directement élu au parlement régional. Le SPD, le CDU, les Verts, le BVB/Libres Electeurs et le FDP se présentent dans les 44 circonscriptions, tandis que l'AfD et la Gauche sont présents dans 43.

La liste conjointe Plus Brandenburg, composée des Pirates, de Volt et de l'ÖDP, a des candidats directs dans 12 circonscriptions. En plus d'eux, l'Agriculture allemande (DLW), Le Troisième Voie, le Parti animaliste, le DKP, La Base, Les Démocrates du Brandebourg et Le Parti participent aux circonscriptions. Cependant, La Base, Les Démocrates et Le Parti n'ont pas de liste d'État.

Le BSW et l'Union des valeurs n'ont pas de candidats directs.

L'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) et l'Union des valeurs (WU) ne sont représentées que par des listes d'État, sans candidats directs. Au total, 12 partis, une association politique et la liste conjointe Plus ont été qualifiés pour les listes d'État et peuvent être votés avec le deuxième vote, ayant un impact significatif sur la composition du parlement régional.

Les candidates femmes représentent environ 32,8 % du total des candidats de cette élection régionale, presque identique à celle de il y a cinq ans. Dans cette élection, 162 candidates femmes concourent.

Dans cette élection, les électeurs du Brandebourg participeront à l'élection du Landtag, où ils auront

